Должники могут оставить без горячей воды жителей Краснодара

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре грядет отопительный сезон. Предварительной датой называют 12 октября - именно с этого дня в батареи начнут подавать тепло. Правда, только в многоэтажки, которые имеют акт о готовности к зиме.

- В десятки домов тепло придет не сразу, так как у ряда управляющих компаний и ТСЖ данный документ отсутствует и в ближайшее время он подписан не будет, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АО «АТЭК».

Дело в том, что акт о готовности к отопительному сезону подписывается поставщиком тепла. Этот документ выдают только в том случае, если в доме проведена промывка и опрессовка, а сама организация не имеет долгов за теплоноситель. Задолженности потребителя являются критерием, свидетельствующим о неготовности к зиме. Это значит, что тепло по данным адресам подаваться не будет.

- Просрочка платежей не дают возможности вовремя рассчитываться с поставщиками холодной воды, электроэнергии и газа. Из-за этого, в свою очередь, наши котельные рискуют вновь остаться без голубого топлива, в связи с этим могут пострадать в том числе добросовестные потребители, - говорят в пресс-службе АО «АТЭК». - Данная ситуация сложилась недавно в Краснодаре, Новороссийске и Тимашевске: из-за отключения котельных от газа больше 20 тысяч жителей долго оставались без горячей воды. Из-за должников она может повториться вновь.

Поэтому абонентов просят погасить задолженность за ранее потребленную тепловую энергию.

КОНКРЕТНО

Список адресов многоэтажек, где жильцам придется испытывать неудобства:

- 40 лет Победы, 35/2, 60, 90, 129,131,133, 178 корпусы 1, 2, 3, 4, 5,

- Селезнева, 166

- Комсомольская, 8

- Домбайская, 10 литер 2, 10/1

- Кожевенная, 30, 40, 42, 42/1, 56, 54/1 литер "3 А" и "3 Б", 62, 64

- Минская, 59, 122/11, 122/12

- Хабибулина, 11, 15

- Проспект Чекистов, 1, 37, 39, 42

- Разведчиков, 22

- Гаражная, 71

- Трудовой Славы, 7/1, 62

- Бигдая,11, 12

- Ленина, 64

- 70 лет Октября, 1

- Восточно-Кругликовская, 42/3, корпусы 1 и 2, 68, 72 литер 2 и 3, 96, 98

- Карякина, 5 лит.2 ,3

- Лавочкина,13/1,13/2,13/3

- Московская, 118 корпусы 1 и 2

- Горького, 34 литеры 1В, 1Г

- 1 Мая, 91

- Уральская, 75 корпусы 1 и 2, 119/2

- Гидростроителей, 57 литер 1, 59, 61

- Тюляева, 4/1

- Сормовская, 181, 204, 204 литер Б, 208 корпус 2, 212 литер А, 214 литер А, 216 литер А, 218 литер А

- Симферопольская, 9, 26, 58/3

- 1-ая Заречная, 17

- Буденного 129

- Благоева, 29/1, 29/2,

- Агрономическая, 2/5 литеры 1 и 2

- Дзержинского, 35, 59

- Горячеключевская, 7,

- Мира, 55,

- Думенко, 33,

- Коммунаров, 209 А и Б,

- Киевская, 1, 3,

- Клубная, 11,

- Морская, 43 литер 3, 45, 47 литер 2

- Тургенева, 177, 203,

- Харьковская, 77/1,

- 70 лет Октября, 34,

- Калинина, 13/Б, 13 литер 5 корпус 60, 62, 63, литер 6 корпус 64

- Гаражная, 107

- Береговая, 2 корп.1

- Ленинский, 20/1 корп.9,10

- Бульварное Кольцо, 7

- Садовое Кольцо, 1, 13

- Образцова, 25 корпусы 1 и 2, 25/1,27/1

- Ишунина, 7, 7/1

- Красных Партизан, 248

- Рождественская Набережная, 21

- Сормовская, 116, 195

- 1 Мая, 338

- Благоева 24/1 литер 2

- Трудовой Славы 19/2

- Рождественская Набережная, 15

- Кубанская Набережная, 4, 6

- Пустовойта, 12.