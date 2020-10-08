Первый снег в Краснодарском крае 2020: горнолыжный сезон может сдвинуться из-за жаркой осени

Кубанцы могут ждать снега не раньше декабря. Фото: instagram.com/begi_za_li

Жителям региона хотелось бы, чтобы первый снег в Краснодарском крае выпал аккурат под Новый год. Пролежал белоснежным пушистым одеялом всю праздничную семидневку, позволив насладиться настоящей сказочной зимой. А на утро рабочего понедельника так же благополучно исчез с кубанских дорог.

- Начнется каша, придется резину летнюю менять, зачем эти несвойственные Краснодарскому краю трудности, - предвосхищают события капризные до погоды жители юга.

К слову, природа пока благоволит их чаяниям и надеждам. На дворе - октябрь, а осень ощущается, пожалуй, только в красках.

- Температура воздуха уже начала опускаться по ночам до минимальных положительных градусов. Кое-кто включает даже отопление, - говорят синоптики. - Но для Краснодарского края это даже не бабье лето еще. Оно впереди - в ноябре.

Но жара на равнине, а в горах - приятная прохлада.

- У нас продолжается курортный сезон. И несмотря на то что снега в горах Красной Поляны еще нет, туристов - тьма, - рассказывают "КП" - Кубань" жители Сочи.

Между тем, в прошлом году 10 октября здесь сыпали белые хлопья. В этом году пока всем очевидно, что выпадет он не раньше начала ноября. Это может чуть сдвинуть начало горнолыжного сезона с начала декабря на его середину. Но погода близ моря настолько непредсказуема, что долгосрочных прогнозов специалисты не строят.

- Аномальной эту осень не назовешь, но погода стоит прекрасная на всей территории Краснодарского края, - продолжают метеорологи. - И пока это тепло сохраняется.

Первых же заморозков на Кубани ждут не раньше 20 ноября.