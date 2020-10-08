Идут 5-е сутки поисков: загадочно пропавшего 15-летнего школьника видели в соседнем хуторе

Александр Колодяжный. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Поиски 15-летнего Александра Колодяжного, пропавшего в хуторе Крупский Тимашевского района, продолжаются. Мальчика ищут уже пятые сутки, но пока никакой информации о его местонахождении нет.

Известно, что подросток ушел из дома днем 3 октября. Бабушке, с которой живет, он не сказал, куда направляется. Но правоохранителям женщина сказала, что никаких конфликтов с внуком не было. Кроме того, мальчик не говорил, что ему не нравится, что беспокоит.

В полицию, правда, бабушка обратилась лишь утром 5 октября. По ее словам, решила повременить, потому что ранее юноша уже уходил из дома к друзьям, но спустя сутки возвращался. Но не в этот раз.

- Задействованы волонтеры, казаки, полиция, кинологи, которые прочесывают близлежащие посадки, заброшенные дома, сараи, подвалы. Но пока безрезультатно, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Юлия Д., которая помогает разыскивать юношу. - Последний раз его видели в хуторе Ленина, он находится в 10 километрах от Крупского. Саша заходил в магазин «Транзит» и покупал пирожок. После этого исчез в неизвестном направлении.

По факту исчезновения парня было возбуждено уголовное дело.

- На месте работают опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления СКР по краю, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Если кто-то видел мальчика, просят сообщить об этом по телефонам: 8(86130) 4-15-42 или 02.