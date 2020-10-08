Вениамин Кондратьев о слухах по поводу введения карантина: эпидобстановка на Кубани остается стабильной

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 8 октября в ходе разговора с журналистами назвал обстановку с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабильной. Новых ограничений в ближайшее время не потребуется.

– Стабильная эпидобстановка в регионе позволяет нам не вводить новые ограничения. На данный момент вводить режим карантина в крае оснований нет, – подчеркнул глава региона.

Инфекционные стационары края справляются со своими задачами, в них есть все необходимое для диагностики и лечения пациентов. В 22 медучреждениях уже развернуто более 4650 коек, при этом более 16% от основного коечного фонда остается свободным.

Тем не менее Кондратьев считает, что сейчас нужны максимальные усилия, чтобы в осенний сезон не допустить массовых вспышек заболеваемости.

Для этого необходимо соблюдать санитарные правила безопасности и не пройти вакцинацию против гриппа. Впрочем, власти региона готовы и к негативному сценарию.

– Есть понимание, какие лечебные учреждения будут переводиться под ковидные госпитали, кадры подготовлены. Но мы рассчитываем, что этого не потребуется, – отметил губернатор..