«Адмирал Нахимов»: источник загрязнения или искусственный риф?

Специалист рассказал о будущем русского «Титаника». Фото: Юлия БАРАНОВА

Теплоход «Адмирал Нахимов» затонул у берегов Новороссийска 34 года назад. Но сейчас начал «смердеть»: над местом крушения печально известного судна всплывают пузыри топлива, которые лопаются на поверхности воды, оставляя радужные следы. Очевидцы сняли на видео в Цемесской бухте, как «травит» нефтепродукты теплоход и выложили кадры в сеть.

«Комсомольской правде» - Кубань» ситуацию прокомментировал член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

- Любые нефтепродукты, откуда бы они не попадали в море, являются опасными веществами, потому что в первую очередь они создают пленки на поверхности воды, - сообщил Вениамин Голубитченко. - Во вторую очередь, те нефтепродукты, что оседают, на дне создают опасность для морских обитателей. В любом случае это приносит большой вред. Если вытекание нефтепродуктов идёт медленно и в очень маленьких количествах, то морская среда с этим более или менее справляется. Залповые сбросы горючего могут стать причиной экологической катастрофы: гибель рыбы, гибель птиц.

По его словам, небольшое количество нефти очень часто бывает в Новороссийском порту.

- Максимум, что может извергать «Нахимов» - это топливо и масла. Опасности, я думаю, нет из-за небольшого количества соединений нефти, - подчеркнул член общественного экологического совета.

Он считает, что поднимать теплоход со дна нет необходимости.

- В принципе подъем судна со дна моря - процесс трудоёмкий и не имеет большого смысла. Находясь на дне, обрастая ракушками и водорослями, судно станет искусственным реформ, что для экологии - большой плюс, он улучшает самоочищение морской среды, - заключил Вениамин Голубитченко.

Просто необходимо сейчас откачать все вредные вещества - нефтепродукты, все почистить подводным способом.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Росприроднадзор выясняет причины появления следов топлива в акватории Черного моря в Цемесской бухте. Сотрудники ведомства оперативно выехали на место.

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