«Они хотели поджечь кресла»: В Анапе водитель с матом выгнал детей из школьного автобуса

скриншот с видео

Накануне в соцсетях появилось видео, которое сняли в Анапе. На ролике видно, как водитель школьного автобуса отборным матом разговаривает с учениками и замахивается на них рукой. Все происходящее на мобильники запечатлели рядом сидящие дети.

- Что непонятного? Нельзя по-нормальному сидеть? Как [ударю] сейчас! – резко подняв руку вверх, сказал разъяренный водитель.

- Что? – спросили мальчики, якобы не понимая, почему у шофера возникли претензии.

- Вали отсюда, сказал! И ты тоже выходи, [блин]! Что я сделал, [блин], - возмущался мужчина, выталкивая двух ребят из автобуса.

Еще оно кривое слово, пешком будете ходить! И вы тоже, подружки, [блин]. Как вы себя ведете, [животные], [блин], - не сдерживая эмоций, высказал школьникам водитель и вернулся за руль.

Происходило это все в селе Цибанобалка. После публикации ролика в сети водитель объяснил, почему позволил себе лишнего.

- Я просто не смог совладать с эмоциями. Эта группа подростков всячески издевалась надо мною в течение продолжительного времени. А в тот момент они пытались поджечь кресла автобуса, что и послужило последней каплей, - покаялся мужчина.

В администрации Анапы рассказали, что водитель, который сорвался на детей, много лет водит школьный автобус и ранее не него жалоб не поступало. Но, несмотря на это, его после инцидента отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств. Управление образования проводит проверку.

- Мы будем детально разбираться в ситуации. Однако, что бы ни произошло, и как бы себя ни вели подростки, водитель не имел права так с ними обращаться. Этот вопиющий инцидент не останется без внимания, и сотрудник транспортного предприятия будет наказан, - прокомментировала начальник управления образования Анапы Екатерина Боровская.