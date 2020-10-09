Пассажир поезда «Москва - Анапа» выкупил все купе для себя и кошек. Но таковы правила перевозчика

Милая картина собрала множество добрых слов. Фото: Илья Хангиреев

Москвич Илья Хангиреев выложил на своей странице в соцсетях необычную фотографию. В окно поезда "Москва - Анапа", комфортно расположившись на верхних полках, смотрели три упитанные кошачьи мордочки. Место себе хозяин обустроил внизу.

- Пассажир поезда выкупил все купе для своих котов, - подписал автор очаровательную картину, попавшую в его объектив.

Милая история пошла в народ и набрала более 600 комментариев. Кто-то даже пожелал лично засвидетельствовать почтение хозяину мини-зоопарка, отправившегося к морю вместе с животными.

Но железнодорожный перевозчик спустил всех с небес на землю.

- Если вы путешествуете с животными, то обязаны выкупить все купе целиком, - гласят правила РЖД.

То есть вне зависимости от их количества, туристу придется раскошелиться на своих питомцев. Стоимость билета для кошки, собаки, попугая или других представителей флоры и фауны не зависит даже от их массы тела и занимаемого пространства в поезде.

- Я езжу в Сочи два раза в год со своей Анфисой (кошкой) и каждый раз выкупаю купе полностью. Можно иногда раскошелиться, все равно не на кого ее дома оставлять, - рассказывает "КП" - Кубань" София Ломова.

К слову, удовольствие путешествовать с животными не из дешевых. За купе в фирменном поезде "Москва - Анапа" в бархатный сезон придется заплатить не менее 16 тысяч рублей в одну сторону.