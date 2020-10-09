Вместо эвакуаторов: В ГИБДД призвали власти Краснодара внедрить автоматическую систему фиксации нарушений правил парковки

Эвакуаторы ушли с улиц Краснодара в прошлое Фото: krd.ru

Водители Краснодара уже несколько месяцев живут без страха перед эвакуаторами, которые могли в любой момент увезти автомобиль за нарушение правил парковки. Они больше не проводят массовых утренних кампаний. Инспекторы ДПС сместили акцент на профилактику опасной езды и других факторов, которые провоцируют серьезные аварии.

- Приоритет Госавтоинспекции и органов исполнительной власти – снижение аварийности, мы стремимся к нулевой смертности. Но в Краснодаре произошли несколько ДТП с погибшими. В сентябре на дорогах города погибли 15 человек, из них шесть пешеходов. Аварии происходили на дорогах федерального и регионального значения, которые проходят в границах города. Среди причин – выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие выбранной скорости условиям движения, - рассказала в эфире передачи «Автопилот» на радио «Комсомольская правда – Краснодар» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

При этом она отметила, что аварий с пострадавшими, к которым привели нарушения правил остановки и стоянки, в которых пострадали люди, не было зафиксировано.

- Экипажи ДПС несут дежурства вблизи мест возможной концентрации ДТП. Личный состав ориентирован на выявление тех видов нарушений, которые напрямую влияют на аварийность и профилактику опасных маневров, - добавила Ирина Заватская.

С этим сложно не согласиться, инспекторы в первую очередь должны обеспечивать безопасность дорожного движения. А проблема нехватки парковочного пространства может решаться в плоскости муниципальной власти.

- Мы инициировали вопрос главам муниципалитетов, в том числе и Краснодара, о появлении платных парковок и внедрении автоматических комплексов фиксации нарушений правил остановки и стоянки. Эти передвижные комплексы фиксируют нарушения без участия инспекторов, исключая человеческий фактор, - говорит представитель краевого УГИБДД.

При этом инспекторы ДПС могут задержать автомобиль, если водитель отказывается от медицинского освидетельствования. В таких случаях вызывают эвакуаторы.

Системы автоматической фиксации нарушений правил парковки работают в Новороссийске и Сочи. Автомобиль с камерой проезжает по маршрутам и сканирует номера автомобилей, которые стоят «под знаком». После обработки штрафы автоматически рассылаются всем водителям-нарушителям, а не выборочно, как это было при работе с эвакуаторами.

- Съемка нарушений правил остановки транспортных средств, в первую очередь, производится для повышения безопасности дорожного движения, уменьшения количества заторов на дорогах и количества ДТП, - говорят в МБУ «АПК Безопасный город — ЕДДС» Новороссийска.

Пока же, пока автоматические системы в Краснодаре не внедрены, на городских улицах инспекторы выписывают протоколы за нарушения правил парковки вручную.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

С улиц Краснодара исчезли эвакуаторы

- Стоим уже больше месяца, после смены начальника краевого ГИБДД на фиксацию нарушений правил парковки не выделяют экипажи ДПС. Ситуация непростая, сотрудники увольняются, потому что фактически остались без работы, - говорит предприниматель Роман Ильин (подробности)

КСТАТИ

В ГИБДД прокомментировали исчезновение эвакуаторов с улиц Краснодара

- В целях снижения аварийности экипажи ДПС несут дежурство вблизи мест концентрации ДТП, а личный состав ориентирован на выявление тех нарушений, которые непосредственным образом влияют на аварийность, профилактику опасных маневров, - сообщают в УГИБДД Краснодарского края (подробности)