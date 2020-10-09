«Вытащили с того света»: Врачи спасли обреченного на гибель жителя Геленджика после удара током

Фото: minzdravkk.ru

Житель Геленджика в злополучный день занимался бытовыми делами. В какой-то момент во дворе стало барахлить электрическое оборудование. Мужчина попытался наладить контакты, но получил мощный разряд током и сразу же отключился.

- Очевидцем случившегося стала жена пострадавшего, она вызвала на место «скорую». А пока фельдшеры ехали, старший врач по телефону давала четкие указания по проведению первой помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Жена откачивала мужа вместе с соседями. Он находился без сознания больше часа.

- Все, кто был рядом с мужчиной, которого ударило током, активно проводили реанимационные мероприятия. Супруга и соседи по очереди делали непрямой массаж сердца, при этом громко считая количество надавливаний и искусственных вдохов, чтобы врач мог по телефону оценить их эффективность, - поделились в краевом минздраве.

По приезду врач констатировал клиническую смерть и продолжил откачивать мужчину. Если говорить по-медицинскому, то медик сделал дефибрилляцию с восстановлением сердечной деятельности, интубацию и искусственную вентиляцию легких, чтобы поддержать жизнеспособность организма.

Пострадавшего незамедлительно доставили в реанимационное отделение больницы Геленджика. После всех своевременно проделанных манипуляций пациента буквально вытащили с того света и вернули к жизни. На следующий день мужчину перевели в кардиологию, а на третьи сутки уже выписали из больницы с выздоровлением.