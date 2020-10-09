После измен - к косметологу: Наташа Королева сделала омолаживающие процедуры в Краснодаре

Скриншот из сториз: instagram.com/koroleva__star

Похоже, что российская певица Наташа Королева уже по горло сыта скандалом с изменой мужа Сергея Глушко. На своей страничке в Instagram дива показала, что борется с навалившимися на нее проблемами и стрессом косметическими процедурами.

- Делаем красивый животик, топим нажранные жирочки, - комментирует с самоиронией Королева процедуры, которые проводили ей в одной из клиник Краснодара.

Звезда рассказала, что специально приехала в кубанскую столицу на оздоровительные спа-сеансы. Она отметила, что такого эффекта не получала ни в каких других клиниках, сравнив с Москвой, Питером и Майами. Возможно, таким образом она рекламировала медицинское учреждение.

- Я приезжаю сюда за профессионализмом и атмосферой, - расхвалила специалистов звезда.

Скриншот из сториз: instagram.com/koroleva__star

Стоит отметить, что за 47 лет Королева ни разу не колола себе ботекс. И в клинике она акцентировала, что категорически против этого препарата. В Краснодаре ей сделали легкую омолаживающую шлифовку лица.

Перед тем, как поехать к косметологу, артистка обратилась к поклонникам с заявлением, сначала высказавшись в адрес тех, кто раздувает скандал с изменой ее мужа. А зачинщиками склоков она назвала все СМИ.

- Если скандала не хватает, то его просто выдумывают, потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется это все с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью» и так далее, — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте тише, - попросила своих подписчиков Королева.

В Краснодар Наташа Королева приехала вместе со своим мужем Сергеем, несмотря на обсуждение их отношений. Фото: instagram.com/koroleva__star

Исполнительница в добавок посоветовала посмотреть фильм «Паразиты», удостоенный премии «Оскар». В нем она увидела связь с нашим миром, в котором живут люди-паразиты, разрушающие чужую жизнь.

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