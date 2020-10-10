Матвей Сафонов прибыл в сборную России Фото: РФС

Случилось то, чего болельщики «Краснодара» ждали уже довольно давно. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вызван в сборную России по футболу. Приглашение 21-летний голкипер получил сразу после победного матча против команды Эстонии в отборе на молодежный чемпионат Европы.

Матвей Сафонов сыграл «на ноль», а наша команда победила со счетом 4:0 и укрепилась на первом месте в группе.

После матча с вратарем связался тренерский штаб Станислава Черчесова и пригласил его в главную команду страны. Сам Матвей признался, что сбылась его мечта детства.

— Мы приехали на базу, вернулись после игры. Ко мне подошли и сказали: «Готовься, собирай вещи — ты переселяешься». По выражению лица я понял, что это не шутка. Сразу понял все, пошел собирать вещи. Пять минут — и я здесь! – улыбается Матвей.

Матвей Сафонов прибыл в сборную России Фото: РФС

Вратарь признался, что ему очень приятен вызов в национальную сборную. Матвей защищал честь страны за сборные России разных возрастов от юниорской, начиная с 15-летнего возраста.

— Безусловно, приятно, что попал сюда. Это мечта детства, поэтому только положительные эмоции, радость, - говорит Сафонов.

Ему рассказали, что он может стать первым человеком по имени Матвей, который выйдет на поле в составе национальной сборной.

- Все бывает в первый раз! – прокомментировал футболист.

В футбольном «Краснодаре» уверены, что Матвею по силам закрепиться в национальной команде и стать ее первым номером.

10 октября вратарь примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией, которая состоится в Москве 11 октября. Начало в 21:45.

Матвей Сафонов прибыл в сборную России Фото: РФС

БИОГРАФИЯ МАТВЕЯ САФОНОВА

Матвей Сафонов родился в Краснодаре в 1999 году в семье бывшего баскетболиста, а ныне тренера молодежной команды ПБК «Локомотив-Кубань» Евгения Сафонова. Тем не менее, сын отдал предпочтение другому виду спорта и попал в академию футбольного клуба «Краснодар».

В сезоне 2015/2016 впервые сыграл за молодежную команду «черно-зеленых», выиграл молодежное первенство России, дошел до 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Защищал цвета команды «Краснодар-2» во втором дивизионе в сезоне 2017/18 и в том же сезоне впервые сыграл за главную команду, выйдя в основном составе на матч премьер-лиги с «Амкаром» 13 августа 2017 года. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Во второй половине сезона-2018/2019 стал основным вратарем команды, отыграв в разных турнирах 22 официальных матча, из которых 8 оказались сухими. Его уверенная игра стала важной частью исторического успеха «Краснодара» - команда впервые пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов осенью 2020 года, оставив позади греческий ПАОК.

С 2014 года Матвей регулярно защищал ворота за юношеских сборных России своего возраста, а в сентябре 2018 года сыграл первый матч в молодежной сборной, сразу же отметившись «сухарем» в товарищеской игре против сверстников из Швеции (2:0).

В начале 2019 года Матвей Сафонов подписал с ФК «Краснодар» новый долгосрочный контракт.

Рост Матвея Сафонова – 192 сантиметра, вес – 87 килограмм.