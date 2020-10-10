Владелец 50gym Евгений Борисенко: В хорошем фитнес-центре нет очередей

Фото: 50 gym

Работа-работой, но и спортом нужно заниматься. К этой мысли приходят с каждым днем все больше людей. Однако в последние месяцы им мешал карантин. Все фитнес-центры были закрыты. Кто-то тренировался дома, кто-то улегся на диван.

Сами же фитнес-центры повесили на двери замки и степенно ждали разрешения властей и Роспотребнадзора снова принимать клиентов. Правда, не все проводили время одинаково. Например, фитнес-центр 50gym (Краснодар, ул. Стасова, 178/1) воспользовался затишьем и расширился с 6 000 до 10 000 квадратных метров. И 10 октября в 12:00 будут презентовать обновленную часть.

Евгений Борисенко Фото: instagram.com/e_s.b/

- Я каждый вечер перед сном ищу в интернете, есть ли где-нибудь в стране, в Европе или в мире хотя бы схожий по площади аналог. И, к своей радости, не нахожу, засыпая с мыслью, что нам в Краснодаре удалось построить такой большой фитнес-центр, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Краснодар» владелец сети фитнес-центров 50gym Евгений Борисенко.

ЧТО ТАМ БУДЕТ

На 10 000 квадратных метрах площади будут:

- Еще у нас в планах сделать гостиницу при фитнес-центре, ресторан пан-азиатской кухни и автомойку. Так что совсем скоро мы выйдем за рамки фитнес-центра и превратимся в большую спортивную базу, где есть все, - заявил Евгений Борисенко.

ХОРОШИЙ КЛУБ ИЛИ НЕТ

Если вы присматриваетесь и думаете, где-бы купить абонемент, то есть несколько простых советов. От знатока.

- Первое, приходите на презентацию в понедельник или в пятницу с 18 до 21 часа. Это самый пик. Смотрите на то, сколько людей и есть ли очередь на зоне кардио и на тренежерах. Если есть, знайте, что в этой очереди будете стоять и вы, - советует Евгений Борисенко. – Второе, загляните в санузлы и душевые. Они должны быть чистыми всегда, а не только утром. Вообще везде должно быть чисто. Третье, оцените, есть ли парковка рядом. Если нет, то представьте, где вы будете оставлять машину. Это основные моменты.

- Если хотите увидеть, как должен выглядеть фитнес-центр, приезжайте к нам 10 октября на презентацию, ул. Стасова, 178/1, - заключил Евгений Борисенко.