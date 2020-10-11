Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 октября 2020: в регионе готовы развернуть более тысячи дополнительных коек

Коронавирус в Краснодарском крае. Последние новости на 11 октября

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 11 октября 2020 года. За последние сутки число больных снова перевалило за сотню и достигло значения 103. В числе заразившихся COVID-19 – 16 детей. Большая часть заболевших – 40 пациентов – проживают в Краснодаре.

С начала пандемии коронавирусом в Краснодарском крае заразились почти 15 тысяч человек. Из них большая часть уже выписана с выздоровлением. Однако жизни 314 человек спасти не удалось. Сегодня лечение продолжают 3814 пациентов.

- 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 пациента – на ЭКМО в краевой больнице №1, – сообщили в минздраве региона.

Сегодня больных с COVID-19 принимают в 22 медицинских учреждениях Краснодарского края, здесь развернуто 4659 коек, 16% из них свободны. Однако при необходимости коечный фонд может быть увеличен до 5920 мест. В госпиталях достаточно аппаратов ИВЛ – свободны 503 из 595. Укомплектованность медработниками составляет более 70%.

Коронавирус в Краснодаре на 11 октября 2020

В Краснодаре положительный анализ на COVID-19 получили 40 человек.

Коронавирус в Анапе 11 октября 2020

В Анапе за последние сутки нет новых случаев заболевания.

Коронавирус в Сочи 11 октября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 9.

Коронавирус в Геленджике 11 октября 2020

В Геленджике за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у двух пациентов.

Коронавирус в Туапсе 11 октября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки два пациента получил положительный тест на коронавирус.

Коронавирус в Ейске 11 октября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа не заболел ни один человек.

Коронавирус в Горячем Ключе 11 октября 2020

В Горячем Ключе подтверждены семь новых случаев заболевания коронавирусом.