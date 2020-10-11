«Мой друг здесь мерзнет!»: бывший заключенный вместе с крокодилом решил переехать в Сочи

Фото: УМВД по Вологодской области.

Курьезный случай произошел в Вологодской области с 27-летним жителем поселка Тарнога. Парень решил сменить прописку и перебраться на юг. В качестве нового дома выбрал солнечный Сочи, который даже в октябре радует туристов отличной погодой. Вот только осуществить свою мечту у молодого человека не получилось - помешали полицейские.

Дело в том, что у парня была условная судимость. Чтобы сменить место своего жительства, ему необходимо было предупредить органы МВД. Поэтому незадолго до поездки житель Тарноги поехал в местный отдел полиции.

- Находящийся под надзором правоохранителей как условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы, парень попросил письменного разрешения на смену места жительства, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Вологодской области. - Полицейским он пояснил, что хочет переехать жить в Сочи.

Фото: УМВД по Вологодской области.

Правоохранители уже готовы были подписать документ, как вдруг решили задать вопрос.

- А чего в Сочи-то едешь? - поинтересовался один из сотрудников полиции.

Разрешение было уже практически в кармане у парня, однако тут-то он допустил досадную ошибку.

Фото: УМВД по Вологодской области.

- Да вот, друг мой мерзнет, - ответил молодой человек и открыл сумку.

В ней лежал крокодил, чья пасть была связана. Парень попытался растрогать сотрудников МВД историей о том, как он заботится о рептилии, что здешний климант ей никак не подходит. Крокодилу нужны тепло и пальмы.

Правоохранителей, правда, история не тронула, они поинтересовались, есть ли документы на крокодила. Но, увы, никаких свидетельств на рептилию парень не смог предоставить. А позже признался, что купил его где-то в Архангельской области. И судя по всему, ехал на курорт, чтобы подработать пляжным фотографом.

Фото: УМВД по Вологодской области.

- Полицейские изъяли крокодила, - говорят в УМВД по Вологодской области. - Сейчас решается вопрос о направлении экзотического животного в ветеринарную клинику для оценки здоровья и его передачи в зоозащитную организацию.

Самому парню выехать в Сочи разрешили. Правда, свою поездку он отменил.