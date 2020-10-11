Сотрудник Следкома Кубани помог полугодовалой девочке с острым лейкозом

Фото: instagram.com/help.anna.barinova

- Моему ребенку срочно нужна кровь! У нее IV группа крови (AB)+. Но сдать можно любую, - написала Ирина Баринова в соцсетях в надежде, что на ее сообщение откликнутся неравнодушные люди. - Моя девочка находится на лечении в отделении онкогематологии в детскои краевои больнице.

Как выяснилось, малышку зовут Аня, ей всего 6 месяцев.

- Наш диагноз - врожденный острый миелобластный лейкоз. Лечение, которое нам уже начали, будет состоят из пяти блоков химиотерапии, - рассказывает Ирина историю своей крохи. - Каждый этап химиотерапии будет «убивать» собственные клетки крови (упадут лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин). Это нужно, чтобы уничтожить и раковые клетки.

В состоянии низких показателей крови, по словам женщины, нельзя делать ряд манипуляций, поэтому деткам делают переливание (вводят капельно компоненты крови).

- Один блок занимает около 40 дней по времени, то есть 5 блоков это больше полугода, - продолжает Ирина. - Поэтому я всем пишу, что крови нужно много и не в последний раз. Нам предстоит долгий путь в борьбе с болезнью и мы очень просим нас поддержать на всем его протяжении.

Именно на это сообщение наткнулся после тяжелого рабочего дня сотрудник СК по Краснодарскому краю Роман Васильев. Пройти мимо он не смог и тут же откликнулся. Офицер ведомства знает, как хрупка человеческая жизнь и как важно вовремя помочь.

Роман Васильев откликнулся на объявление, которое написали родители девочки. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Роман Васильев подошел к делу осознанно, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Он всегда следил за здоровьем. Перед процедурой прошел медицинское обследование, сдал анализы.

Своим небольшим вкладом в столь важное дело Роман Васильев надеется, что поможет сохранить здоровье ребпнка. Денежные средства, которые получил за «донорство», он в тот же день перечислил родителям малышки.

Сами отец и мать маленькой Ани говорят, что бесплатное лечение получают в детской краевой больнице Краснодара.

- Дополнительные расходы, конечно, возникли. Количество используемых подгузников, пеленок и салфеток выросло в разы, - говорит Ирина. - Наш случай не самый распространенный и опыт лечения подобных пациентов в Краснодаре небольшой. Нам конечно ничего не обещают. Поэтому я сейчас узнаю, где можно получить более квалифицированную помощь по квоте или платно. Если станет понятно, что нам нужны очные консультации в других городах или за границей, дорогостоящие процедуры, обследования и лечение, которые мы не сможем оплатить своими силами, тогда будем открывать целевой сбор.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Сдать кровь можно на станции переливания по адресу: Димитрова 166, с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00. Запись по телефону: 8-961-859-99-25. Кровь нужна для Бариновои Анны Александровны, которая находится на лечении в отделении онкогематологии в детскои краевои больнице.