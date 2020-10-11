В Сочи во время поездки на квадроцикле погиб многодетный отец из Ульяновска

Фото: личный архив мужчины.

Трагедия случилась в сочинском селе Верхнеармянская Хобза, что расположено в Лазаревском районе курорта. Сюда в отпуск приехала семья из Ульяновска. 57-летний многодетный Олег З. вместе со своими детьми - сыном-первоклассником и старшей дочерью. Его супруга и еще одна дочь остались в родном городе.

Мужчина отдыхал с ребятами - каждый день они купались в море, загорали. Бархатный сезон в Сочи ничем не отличается от летнего. В один из дней отец решил вместе с сыном прокатиться на квадроцикле. Олег посадил мальчишку впереди и нажал на газ. Их поездка пролегала по крутой дороге в лесу в районе улице Разданская.

В какой-то момент на повороте мужчина не справился с управлением. Квадроцикл перевернулся и полетел вниз. Олег вместе с сыном упали с обрыва в русло реки Хобза.

Фото: instagram.com/chp_sochi

Очевидцы, которые увидели, как все произошло, побежали к пострадавшим. Пока одни пытались оказать помощь, другие вызывали скорую. Прихавшие медики экстренно госпитализировали отца с сыном. В больнице мужчину пытались спасти, но тщетно. Как удалось узнать «КП» - Кубань», он получил серьезные переломы и повреждения внутренних органов.

Во время падения Олег, похоже, принял основной удар на себя. Он защитил сына, крепко обняв его.

- У мальчика диагностированы ушибы мягких тканей. Есть другие травмы, но жизни его ничего не угрожает. Ребенок, словно был в коконе во время несчастного случая, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в одной из городских больниц. - Мальчик пробудет в медучреждении минимум две недели.

Сейчас к нему вылетела бабушка и мама, которая займется организацией похорон Олега.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования семье погибшего.