Пора закрутить гайки: В мэрии Краснодара требуют ужесточить масочный режим

По словам чиновников городской администрации, никто не носит масок В Краснодаре

Краснодар за все время пандемии продолжает оставаться самым зараженным городом в регионе.

- Эпидобстановку здесь можно, как и прежде, оценить как стабильно напряженную. На утро 12 октября 2020 года в Краснодаре лабораторно подтвержден диагноз у 5423 человек, из которых выздоровело практически 81%, что составляет 4392 человека. Все контактные лица продолжают находиться под динамическим наблюдением медицинских работников с мониторингом всех необходимых лабораторных исследований. В инфекционных стационарах краевой столицы продолжают лечение 683 человека. Но мы видим, что эта цифра увеличивается, - сообщила на главной городской планерке в администрации начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Она рассказала, что на карантине сейчас находятся 1670 человек. Это те, кто не должен выходить из своих квартир, потому что инфицированы COVID-19. Болезнь они переносят в легкой форме, но опасны для остальных.

Однако, по словам специалистов, на самосознание в их случае рассчитывать не приходится. Поэтому, чтобы контролировать режим самоизоляции для таких горожан, приходится привлекать соседей, ТОСы, ТСЖ.

В мэрии убеждены, что масочный режим необходимо ужесточать в городе.

- Закрутите все гайки, которые возможно. Чтобы без масок не обслуживали, чтобы дезсредства стояли, - обратился первый вице-мэра Евгений Наумов к руководителям соответствующих департаментов.