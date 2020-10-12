В семейном квартале «Достояние» началось строительство нового детского сада

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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» приступила к строительству нового дошкольного учреждения. Детский сад с ясельными группами возводится в районе Ближнего Западного обхода в новом семейном квартале «Достояние».

Застройщик порадует новыми фасадными решениями. Архитектура детского сада - это яркие объемные элементы и самые современные технологии и стандарты. Уникальный дизайн «ЮгСтройИнвест» разрабатывает индивидуально для каждого учебного заведения.

В новом здании будут игровые, спальни, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок и медицинский блок. Детский сад оборудуют системой охраны, организуют удобный доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории установят теневые навесы, оборудуют спортивные площадки и детские игровые зоны, сформируют газоны и высадят зеленые насаждения.

Сдача запланирована на второе полугодие 2021 года. По словам застройщика, всего в «Достоянии» планируют возвести три детский сада с ясельными группами на 300 мест каждый и большую школу на 1550 мест.

Главное преимущество «Достояния» - шаговая доступность всех необходимых социальных объектов: детских садов и школы, магазинов и ТЦ. Помимо собственной инфраструктуры, в распоряжении у новых жильцов и городские объекты - ТЦ «Красная площадь», СК «Баскет Холл», ВКК Экспоград Юг, Городской дендрарий.

ГК «ЮгСтройИнвест» уделяет особое внимание инфраструктуре в своих микрорайонах. Компания построила 17 социальных объектов - 4 школы и 13 детских садов. Всего же за 17 лет работы «ЮгСтройИнвест» введено в эксплуатацию 190 домов, что составляет более 4 000 000 м2. В настоящее время компания входит в ТОП-3 ведущих застройщиков России.