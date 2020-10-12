На Кубани на два месяца изменится расписание поездов из-за капитального ремонта в тоннеле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае начинается капитальный ремонт пути в Большом петлевом тоннеле. Он расположен в районе станции Индюк на участке Армавир – Белореченская – Туапсе. Сооружение построили еще в 1914 году. И сейчас там проведут работы, чтобы перевозки стали надежными.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ремонт пройдет по технологии «закрытый перегон». Это позволит сократить сроки проведения работ – они стартуют с 20 октября и продлятся до 7 декабря 2020 года.

На объект уже доставили необходимые материалы.

Для проведения работ в однокилометровом тоннеле и на прилегающих к нему участках ежесуточно будут привлекаться до 120 специалистов.

На первом этапе они демонтируют рельсы и железобетонные шпалы, вырежут щебень из тоннеля и выровняют его основания. А потом здесь уложат пути по специальной технологии LVT, которая позволит снизить вибрацию и динамическое воздействие на своды тоннеля.

Это повысит уровень комфорта пассажиров, так как будет обеспечена плавность хода, увеличена скорость движения поездов и, следовательно, сократится время в пути.

Немаловажно и то, что данная технология практически не требует текущего содержания. Впервые в России она была использована в преддверии Зимней Олимпиады во время реконструкции двух тоннелей на перегоне Сочи – Мацеста.

КОНКРЕТНО

Из-за ремонта изменится расписание поездов дальнего следования и пригородного сообщения, курсирующих на данном участке. Они перенаправлены на участок Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе.

Изменен маршрут следования пассажирских поездов:

- № 79/80 Архангельск – Адлер,

- № 139/140 Барнаул – Адлер,

- № 309/310 Воркута – Адлер,

- № 601/602 Ставрополь – Адлер,

- № 679/680 Владикавказ – Адлер,

- Беспересадочную группу вагонов Кисловодск – Адлер.

Временно выводятся из расписания дневные экспрессы:

- № 811/812 Армавир – Имеретинский курорт,

- № 813/814 Майкоп – Адлер,

- № 821/822 Краснодар – Имеретинский курорт,

- «Ласточка» № 807/808 Ростов – Имеретинский Курорт станет курсировать по сокращенному маршруту: Ростов – Краснодар-1.

НА ЗАМЕТКУ

На время ремонта пустят автобусы

Для проезда на станции, расположенные на участке Гойтх - Туапсе, можно воспользоваться общественным транспортом. Из Гойтх до Туапсе будут ходить автобусы № 174, № 175, № 165. Курсируют они и в обратном направлении.

Расписание автобусов.

КСТАТИ

Пока будет идти ремонт, для жителей будут курсировать электрички:

№ 6934 Туапсе - Кривенковская

Отправление от ст. Туапсе в 06.20,

ОП 1874 км 06.34,

Греческий 06.39,

ОП Цыпка 06.43,

ОП Кирпичное 06.47,

Прибытие на ст. Кривенковская в 06.56.

№ 6935 Кривенковская – Туапсе

отправление от ст. Кривенковская в 07.11,

ОП Кирпичное 07.19,

ОП Цыпка 07.23,

Греческий 07.26,

ОП 1874 км 07.32,

прибытие на ст. Туапсе в 07.45.

№ 6936 Туапсе – Кривенковская

отправление от ст. Туапсе в 17.34,

ОП 1874 км 17.48

Греческий 17.53,

ОП Цыпка 17.57,

ОП Кирпичное 18.01,

прибытие на ст. Кривенковская в 18.10.

№ 6937 Кривенковская – Туапсе

отправление от ст. Кривенковская в 18.24,

ОП Кирпичное 18.32

ОП Цыпка 18.36

Греческий 18.39

ОП 1874 км 18.45

прибытие на ст.Туапсе в 18.58.

№ 6944 Туапсе – Кривенковская

отправление от ст. Туапсе в 19.12,

ОП 1874 км 19.26

Греческий 19.31

ОП Цыпка 19.35

ОП Кирпичное 19.39

прибытие на ст. Кривенковская в 19.48.

№ 6945 Кривенковская – Туапсе

отправление от ст. Кривенковская в 20.12,

ОП Кирпичное 20.20

ОП Цыпка 20.24

Греческий 20.27

ОП 1874 км 20.33

прибытие на ст.Туапсе в 20.46.