На Кубани на два месяца изменится расписание поездов из-за капитального ремонта в тоннеле

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Краснодарском крае начинается капитальный ремонт пути в Большом петлевом тоннеле. Он расположен в районе станции Индюк на участке Армавир – Белореченская – Туапсе. Сооружение построили еще в 1914 году. И сейчас там проведут работы, чтобы перевозки стали надежными.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», ремонт пройдет по технологии «закрытый перегон». Это позволит сократить сроки проведения работ – они стартуют с 20 октября и продлятся до 7 декабря 2020 года.
На объект уже доставили необходимые материалы.
Для проведения работ в однокилометровом тоннеле и на прилегающих к нему участках ежесуточно будут привлекаться до 120 специалистов.
На первом этапе они демонтируют рельсы и железобетонные шпалы, вырежут щебень из тоннеля и выровняют его основания. А потом здесь уложат пути по специальной технологии LVT, которая позволит снизить вибрацию и динамическое воздействие на своды тоннеля.
Это повысит уровень комфорта пассажиров, так как будет обеспечена плавность хода, увеличена скорость движения поездов и, следовательно, сократится время в пути.
Немаловажно и то, что данная технология практически не требует текущего содержания. Впервые в России она была использована в преддверии Зимней Олимпиады во время реконструкции двух тоннелей на перегоне Сочи – Мацеста.
КОНКРЕТНО
Из-за ремонта изменится расписание поездов дальнего следования и пригородного сообщения, курсирующих на данном участке. Они перенаправлены на участок Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе.
Изменен маршрут следования пассажирских поездов:
- № 79/80 Архангельск – Адлер,
- № 139/140 Барнаул – Адлер,
- № 309/310 Воркута – Адлер,
- № 601/602 Ставрополь – Адлер,
- № 679/680 Владикавказ – Адлер,
- Беспересадочную группу вагонов Кисловодск – Адлер.
Временно выводятся из расписания дневные экспрессы:
- № 811/812 Армавир – Имеретинский курорт,
- № 813/814 Майкоп – Адлер,
- № 821/822 Краснодар – Имеретинский курорт,
- «Ласточка» № 807/808 Ростов – Имеретинский Курорт станет курсировать по сокращенному маршруту: Ростов – Краснодар-1.
НА ЗАМЕТКУ
На время ремонта пустят автобусы
Для проезда на станции, расположенные на участке Гойтх - Туапсе, можно воспользоваться общественным транспортом. Из Гойтх до Туапсе будут ходить автобусы № 174, № 175, № 165. Курсируют они и в обратном направлении.
Расписание автобусов.
КСТАТИ
Пока будет идти ремонт, для жителей будут курсировать электрички:
№ 6934 Туапсе - Кривенковская
Отправление от ст. Туапсе в 06.20,
ОП 1874 км 06.34,
Греческий 06.39,
ОП Цыпка 06.43,
ОП Кирпичное 06.47,
Прибытие на ст. Кривенковская в 06.56.
№ 6935 Кривенковская – Туапсе
отправление от ст. Кривенковская в 07.11,
ОП Кирпичное 07.19,
ОП Цыпка 07.23,
Греческий 07.26,
ОП 1874 км 07.32,
прибытие на ст. Туапсе в 07.45.
№ 6936 Туапсе – Кривенковская
отправление от ст. Туапсе в 17.34,
ОП 1874 км 17.48
Греческий 17.53,
ОП Цыпка 17.57,
ОП Кирпичное 18.01,
прибытие на ст. Кривенковская в 18.10.
№ 6937 Кривенковская – Туапсе
отправление от ст. Кривенковская в 18.24,
ОП Кирпичное 18.32
ОП Цыпка 18.36
Греческий 18.39
ОП 1874 км 18.45
прибытие на ст.Туапсе в 18.58.
№ 6944 Туапсе – Кривенковская
отправление от ст. Туапсе в 19.12,
ОП 1874 км 19.26
Греческий 19.31
ОП Цыпка 19.35
ОП Кирпичное 19.39
прибытие на ст. Кривенковская в 19.48.
№ 6945 Кривенковская – Туапсе
отправление от ст. Кривенковская в 20.12,
ОП Кирпичное 20.20
ОП Цыпка 20.24
Греческий 20.27
ОП 1874 км 20.33
прибытие на ст.Туапсе в 20.46.