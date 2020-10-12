В Адыгее почти месяц разыскивают 17-летнюю Анастасию Ковган: что известно на данный момент

На поиски школьницы брошены все силы. Фото: "Лиза Алерт".

В Тахтамукаи ском раи оне Адыгеи продолжаются поиски 17-летней Анастасии Ковган. Девушка пропала 18 сентября 2020 года. Известно, что в тот день около 8 утра она вышла из дома на улице Шовгенова в ауле Новая Адыгея, но обратно не вернулась.

Семья девочки забила тревогу сразу же. Они обратились за помощью в полицию, а также к волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт" в Адыгее.

Родные девочки ничего не знают о ее судьбе. О том, куда собирается, Анастасия ничего не сказала. Более того, с собой школьница абсолютно ничего не взяла. В доме остались все ее личные вещи, мобильный телефон и паспорт.

Поисковики вместе с правоохранителями постоянно прочесывают местность. Фото: instagram.com/takhtamukay_admin

Следователи по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.

- Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СК по Адыгее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), - сказали в ведомстве. - Следователями-криминалистами получена детализация телефонных соединений по абонентским номерам Ковган А.Д.

В поисках задействована и кинологическая служба. Фото: instagram.com/takhtamukay_admin

Правоохранители отрабатывают круг общения школьницы.

11 октября прошли очередные поиски на местности. К работе правоохранителей и волонтеров присоединились сотрудники администрации Тахтамукайского района и сельских поселений. Анастасию Ковгнан ищут около 300 человек.

- Часть людей берет ориентировки и идет по улицам опрашивать людей, может, кто-то видел девочку и сможет подсказать, где ее искать, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» один из участников поиска Михаил Д. - Также прочесываем местность в районе дома, где живет девочка. Тщательно осматриваем поля, водоемы и участки около них.

Кроме того, проверяют правоохранители и то, куда возможно могла отправиться девочка. Это побережье, а также Краснодар.

Неравнодушные опрашивают всех, кто мог видеть девочку. Фото: instagram.com/takhtamukay_admin

Стоит сказать, что Анастасия уходит из дома уже в шестой раз. Школьницу искали 28 мая 2019 года, но тогда правоохранителям удалось девочку найти у подруги и вернуть родителям. В сентябре 2019 года она снова пропала, но спустя две недели была найдена правоохранителями и возвращена домой.

ВАЖНО!

Анастасия Ковган среднего роста, около 168 сантиметров, нормального телосложения, у нее темные волосы до плеч и голубые глаза. В день пропажи девочка была одета в черное платье и черные колготки, на ногах – замшевые черные кроссовки.

Полиция просит всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей девочке, сообщить об этом по телефонам: 8-918-047-37-77 и 8 (87771) 9-65-02.