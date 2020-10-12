«Мы без воды, без очистных, как в гетто»: жители Новороссийска записали обращение к властям

Новороссийцы записали обращение к властям

В Новороссийске снова неспокойно. На этот раз жители города-героя решили обратиться напрямую к федеральным властям по поводу своих многочисленных бытовых проблем.

- Мы живем без воды, без очистных. Что мы видим? Только мазутные терминалы, - говорит в видеообращении одна из горожанок. - Где развитие дорог? Мы на своих городских улицах видим только зерновозы.

На видео жители заявляют, что устали бороться с правовым беспределом и равнодушием городских властей.

Между тем, в мэрии Новороссийска утверждают, что каждого из тех, кто гневается в их адрес на видео, знают в лицо.

- Эти люди протестуют против строительства нового терминала на месте их любимого пляжа, - прокомментировали "КП" - Кубань" в администрации города. - И мэр неоднократно с ними на эту тему встречался. Но проблема в том, что территория Волочаевского пляжа - частная территория. И хозяин вправе ею распоряжаться.

За этот пляж развернулась настоящая борьба. Фото: "Новороссийский рабочий"

Действительно, недовольства горожан, вылившиеся в видеообращение, зрели, как снежный ком. И началось все именно с застройки Волочаевского пляжа. В течение нескольких лет, начиная с 2015 года, за этот кусочек берега была настоящая борьба. На берегу появилось строение, земля неоднократно продавалась. Сначала ее хозяином было некое ООО «Стройтраст», затем частное лицо, затем ООО «Порт Виктория». На 5 июня 2020 года были назначены общественные обсуждения возможного строительства терминала по обработке контейнерных и генеральных грузов. Инициатором строительства выступил «Порт Виктория».

Горожане говорят, что несмотря на то, что многие называют этот район города обидным словом «промзона», пляж на Волочаевской был одним из самых чистых в городе.