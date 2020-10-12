Вывод из тени пивной отрасли вернет в бюджет Кубани 1 миллиард рублей

Из-за пандемии на рынке стало больше нелегального пива. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В адрес правоохранительных и контролирующих госорганов в Краснодарском крае поступили депутатские запросы по фактам нелегального оборота пива и неуплаты производителями акциза в бюджет.

Депутаты считают, что регуляторы должны ужесточить контроль, поскольку бюджет края ежегодно недополучает минимум 1 млрд рублей в виде неуплаченных акцизов на нелегально произведенное пиво. Запросы основаны на многочисленных проверках, которые проводят как правоохранители, так и представители общественных организаций.

Активизация усилий, предпринимаемых местными депутатами и общественниками против теневого рынка, может и должна привести Краснодарский край к статусу пилотного региона по оздоровлению пивной отрасли.

Проверки на дорогах

Депутатские запросы поступили в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, Управление Федеральной налоговой службы РФ по Краснодарскому краю и Главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю.

Только в августе за три рейда Росалкогольрегулирования по ЮФО остановлено несколько грузовиков, перевозивших больше 20 тысяч литров нелегального пива. Продукция изъята.

Специалисты отмечают, что, судя по фотографиям, опубликованным правоохранителями по результатам рейдов, на продукции одинаковые этикетки. Из этого можно сделать вывод, что арестованное пиво совсем не кустарного производства.

Без документов, но с угрозами

За два летних месяца, когда традиционно растет потребление пенного напитка, активные граждане, объединившись в общественную группу, провели несколько рейдов по розничным точкам Краснодара.

Их вывод: в значительной части магазинов и ларьков отсутствуют необходимые для торговли пивом сопроводительные документы, а где-то их просто отказываются предоставить, что является прямым нарушением закона о защите прав потребителя. Зачастую торговцы вели себя нервно, а иногда и агрессивно, высказывая угрозы в ответ на законную просьбу показать документы.

Такое положение вещей - косвенное доказательство широкого распространения торговли «серым» пивом.

Пандемия активизировала теневиков

Нелегальный рынок пива - проблема не новая, но пандемия по коронавирусу стала своего рода катализатором процесса.

С одной стороны, закрытые или работающие с серьезными ограничениями кафе и рестораны - основной канал продаж для производителей пива, соответственно, легальный пивной бизнес потерпел значительные убытки.

С другой стороны, покупатели из-за падения собственных доходов готовы покупать более дешевые продукты, не задумываясь об их происхождении. Еще один важный момент: в качестве поддержки для бизнеса надзорные органы приостановили проведение проверок. В результате недобросовестные производители начинают гнать пиво налево, нелегальный рынок растет.

А могли бы построить три детских сада

Сегодня производитель платит 22 рубля с бутылки пива в качестве акциза. Пиво, произведенное в обход системы государственного учета ЕГАИС, - это пятно на репутации пивной отрасли в целом и недополучение налогов местным бюджетом.

- Пивной акциз - это один из важных собственных доходных источников Краснодарского края. Все 100 процентов акциза, собранного на территории региона, остаются в нашем бюджете. И мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы он собирался в полном объеме, без потерь, - отмечает автор депутатского запроса Денис Хмелевской, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края.

Депутат привел неутешительную статистику: по официальным оценкам, в первой половине года объемы производства пивных напитков выросли на 7 - 10%, а по неофициальным - на все 20 - 25%. При этом динамика наполнения бюджета края осталась прежней: в местную казну поступят те же 2,5 млрд рублей, что и раньше. А, судя по цифрам роста, должно быть по меньшей мере на 1 млрд рублей больше, уточнил депутат. На эту сумму, кстати, можно было бы построить три детских сада.

Меры должны быть системными

И депутаты, и общественники считают, сегодня борьба с «серым» пивом государственными органами ведется недостаточно эффективно. Рейды правоохранителей, которые ловят перевозчиков нелегальной продукции, - лишь частные меры, не способные решить проблему. Производители-теневики остаются и вовсе безнаказанными.

Еще в мае в Краснодаре прошла большая онлайн-конференция, в которой проблему теневого пивного рынка обсудили производители, общественники, политики и представители надзорных органов. Все сошлись во мнении: легальный бизнес нужно поддержать, а за оборотом нелегальной продукции усилить контроль.

Причем меры должны быть комплексными и системными.

Сегодня, как считают эксперты, у Краснодарского края есть все предпосылки, чтобы стать пилотным регионом, где пивная отрасль будет очищена от нелегалов. В плюсе окажутся все стороны: легальный бизнес не будет страдать от демпинга со стороны теневиков, Кубань получит налоги в полном объеме, а люди смогут потреблять качественное пиво, произведенное законно.