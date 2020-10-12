«Косметически все выглядит хорошо»: русский доктор девочки с «маской Бэтмена» рассказал, сколько еще операций потребуется американке

Луна совсем привыкла к русской речи и Краснодару Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В клинике фотодинамической терапии готовятся к очередному этапу лечения годовалой Луны из США. В конце сентября девочке с родимым пятном в виде маски Бэтмена сделали очередную операцию. Невус был удален с левой щечки. Но это еще не конец.

- Завтра (13 октября) нам предстоит самая длительная операция по подсадке кожи и лечение рубцов, - написала на своей странице в соцсети мама Луны Кэрол.

Врач Луны краснодарский хирург Павел Попов, к слову, доволен результатом проведенных процедур.

К Павлу Попову Луна прилетела год назад из США. Фото: Светлана Алексуткина

- С октября прошлого года удален невус на лбу девочки, частично - на веках, на носу и на одной из щек. Остается убрать его с другой щеки и остатки с век. Реабилитационный период проходит без осложнений. Те участки, которые оперировались год назад уже даже косметически выглядят хорошо, - рассказал "КП" - Кубань" доктор Попов.

Полностью избавят девочку от уродливого родимого пятна не раньше следующего года, когда заживут свежие ранки после операций.

Между тем, Луна и ее мама чувствуют себя в Краснодаре очень комфортно. Их любимое место в городе - парк Галицкого.

- Дочка начала говорить по-русски, несмотря на то, что это очень сложный язык по сравнению с английским. Ее первые слова - это да, нет, - делится с "Комсомолкой" Кэрол. - Я тоже полюбила этот город, вашу погоду. Здесь живут прекрасные люди.

По словам мамы Луны, она очень довольна результатом лечения и тем, что дочь совершенно не чувствует боли во время операций. Она готова набраться терпения, чтобы полностью вылечить ребенка и позволить ей не стесняться своей внешности.

Напомним, маленькая Луна из США вместе мамой прилетели в Краснодар год назад. На родине в Майами девочке диагностировали меланоцитарный невус - родимое пятно, способное переродиться в злокачественное. Краснодарский врач Павел Попов предложил родителям американки менее травматичный способ избавления от невуса, а Кэрол согласилась и вылетела в Краснодар.