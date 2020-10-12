Похолодает до +5: в Краснодарском крае на смену бабьему лету придет настоящая осень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Середина октября, а за окном - ни намека на осень. Бабье лето в Краснодарском крае продолжает радовать жителей. Днем температурные отметки больше похожи на августовские, когда воздух прогревался до 28 градусов. Вечерами, правда, становится свежо, но тем, кто любит гулять и кататься на велосипедах, такая погода по нраву. А уж для тех, кто не успел насладиться пляжным сезоном, и вовсе большая удача. Море еще не остыло, зато туристов на пляжах в разы меньше. Поэтому можно отдохнуть и получить свой витамин D под южным солнцем.

Правда, стоит поторопиться - тепло в регионе останется лишь на неделю. В дневные часы воздух, как и прежде, будет прогреваться до 23-28 градусов - в северных районах будет чуть прохладнее. А к выходным на Кубань заглянет холодный фронт.

- Он принесет с собой дожди. Прогнозируем осадки по всей территории края. Наиболее сильные ожидаются по южной части региона, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Стоит сказать, что мы уже перешли в привычный осенний сезон с дождями, они достаточно интенсивные и идут в правильном интервале для смачивания подстилающей поверхности.

Ливни принесут с собой холода. Уже в воскресенье, 18 октября, температура начнет потихоньку снижаться, а 19-го числа резко упадет. Дневные отметки выше 15-18 градусов не поднимутся. А вот ночи будут зябкими. В кубанской столице ожидается понижение температуры до 5 градусов тепла, местами по краю возможны более низкие отметки.