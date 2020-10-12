Пользователей сети шокировало видео с висящим над пропастью парнем в Сочи

Скриншот с видео

В социальных сетях появился ролик, который без замирания сердца не посмотришь. На видео видно, как парень забирается на стеклянное ограждение, с него хватается поочередно двумя руками за металлическую опору. Затем экстремал медленно вытягивает ноги в сторону и оказывается висящим над пропастью горизонтально земли.

- Один парень пришел в Скайпарк, и экстрима ему было мало, - подписали ролик в сети.

Молодой человек делал трюк в сочинском комплексе высотных развлечений. Здесь есть и банджи и аттракционы. Но парень решил на камеру показать, что способен на большее. Вот только не все пользователи сети оценили элемент воркаута, представленный таким образом. Одни поддержали спортсмена, другие – назвали сумасшедшим.

«Он прекрасно владеет своим телом, поэтому никакой опасности нет», «Он владеет, а труба может быть слабой, явно не рассчитана на такие нагрузки», «Сила есть - ума не надо!», «Отличный кадр, но помните, что он может стать последним!», - обсуждают ролик в интернете.

Трюк выполнен профессионалам. Пожалуйста, не пытайтесь повторить его самостоятельно. Это может быть опасно для здоровья и жизни.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в городе-курорте можно встретить экстремалов не только в разгар сезона, здесь они отмечаются чуть ли ни каждый день. Например, на прошлой неделе в соцсетях обсуждалось видео с опасным спуском туристки в море в Сочи.