В небе над Сочи 300 беспилотников выстроились в модель ДНК

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Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода…и как в ночном небе летают сотни светящихся дронов, создающих живые картины. В Сочи фестиваль науки в «Сириусе» закрывали именно таким шоу. Зрители с восхищением наблюдали за происходящим, на несколько минут запрокинув головы назад.

В небе «ожили» гравитационные волны, структура ДНК, также летательные аппараты выстроились в атом и ленту Мебиуса. Точность движений беспилотников была выверена до сантиметра. Инженеры заранее запрограммировали трехмерные анимационные фигуры, записывая траекторию каждого дрона в его память.

- Шоу показала одна из инженерных компаний. Оно совпало с главным мотивом фестиваля «Физика будущего». С земли беспилотниками управляли три инженера с помощью спутника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Фонда «Талант и успех».

Масштабный фестиваль науки походил в городе-курорте два дня. Он собрал более трех тысяч человек, которые приехали послушать лекции ведущих российских ученых. Эксперты рассказывали участникам фестиваля о самых значимых сферах исследования: космосе, природе материи, и даже о лечении COVID-19. Кроме того, речь шла о фотонике, робототехнике и крупнейших научных проектах в области физики и высоких технологий.