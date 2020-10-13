С маской - как с ремнем безопасности

Маски у водителя автобуса - для отвода глаз проверяющих. Фото: "Анапское Черноморье"

Ежедневные сводки по зараженным как новости с фронтов. Даже терминология сплошь военно-полевая - госпитали, штабы... Но выходишь в люди и попадаешь в параллельную реальность, где никто не думает о «войне»...

...Поднимаю руку, чтобы остановить автобус из Северской в Краснодар. В другой руке - многоразовая маска. Останавливается. На входной двери огромные буквы, как в кабинете офтальмолога: «Без маски вход запрещен». Ведь не пустят же! Подчиняюсь, надевая свою. Но при входе в салон понимаю, что в таком «камуфляже» я и водитель (если маска на подбородке - считается). На месте, куда обычно он складывает плату за проезд - еще пачка новеньких. Но это, скорее, обязательный атрибут в случае претензий проверяющих. А рядом гора засаленных полотенец, бумаг и пакетов с едой.

- Да, да... - понимающе шепчет он. - Как с ремнем безопасности в автомобиле. Все знают, что жизнь спасет, но не пристегиваются. Это наша культура.

Обрабатывать салон антисептиком, конечно, с апреля предписано. Но жертвовать на борьбу с вирусом из собственной зарплаты не каждый водитель готов.

- Скинулись раз по сто рублей, помыли, хватит, - говорит мой.

Столь же бессмысленные увещевания про запрет входа без масок - на всех магазинах, кафе, аптеках и всевозможных отделениях. А на деле - только инструкция ради инструкции. Внутри - те же сотрудники в масках на подбородке и полное равнодушие к окружающим.

- Наденьте, пожалуйста, маску, - вдруг прерывает мои мрачные размышления охранник мелкого магазинчика за Краснодаром, к которому я подошла без маски. - Если своей нет, возьмите нашу.

По секрету он рассказал мне, что стоимость масок включили в цену товаров. Роста в пару рублей покупатели не заметили. И проблем с проверяющими нет, и совесть чиста. А ведь врачи без устали твердят, что многие разносят инфекцию, но симптомов не имеют. Почему мы не заботимся друг о друге? Маску ведь надеть не так сложно.