Спустя 10 лет прокурор, уволенный после резни в Кущевке, получил новое назначение

Андрей Танчик после скандала в Кущевке трудился в прокуратуре Славянского района. Фото: рrokuratura-slavyansk.ru

В прокуратуру Северского района в 30 километрах от кубанской столицы назначен новый руководитель. Андрей Танчик пока работает в качестве исполняющего обязанности прокурора.

- Да, Андрей Евгеньевич Танчик сейчас возглавляет прокуратуру с приставкой ИО, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве Северского района.

Между тем, личность нового руководителя СМИ известна давно. В 2010 году именно он возглавлял прокуратуру Кущевского района, который прогремел на всю Россию тем, что банда цапков безнаказанно зверствовала в станице, насилуя девушек и разбойничая.

После того как резня в Кущевке, где в одном из домов нашли сразу 12 трупов, включая маленьких детей, вскрыла массу нарушений и бездействий правоохранительных органов Андрей Танчик был понижен в должности.

- Прокурор Кущевского района и один из его заместителей освобождены от занимаемых должностей с переводом на нижестоящие должности, а еще один заместитель уволен из органов прокуратуры, - сообщали в Генеральной прокуратуре 10 лет назад.

Опальный глава надзорного ведомства отправился на работу в прокуратуру Славянского района, где и незаметно трудился до этого дня.

- Да, он сейчас назначен в прокуратуру Северского района Кубани, но это совершенно не значит, что он ее в итоге возглавит. Решение по кандидатуре будут принимать не на местном уровне, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, говорят в кулуарах ведомства, Андрей Танчик был менее остальных причастен к трагическим событиям 2010 года.

- Он проработал тогда в Кущевке прокурором три месяца. И не успел разобраться в ситуации, - поясняет источник "КП" - Кубань".

Смещенный с поста прокурор Андрей Танчик, и по словам пострадавших кущевцев, мало разбирался в том, что происходило. Для этого, объясняли они, были «старшие товарищи» - заместители.

Напомним, Генпрокурор России Юрий Чайка объявил тогда по итогам расследования бесчинств банды цапков выговоры двум замам прокурора Краснодарского края - Евгению Чупрову (он курировал надзор за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел) и Валерию Рябоконеву (надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия).

К дисциплинарной ответственности привлекли Антона Горобцова, возглавлявшего комиссию краевой прокуратуры по проверке своего ведомства в Кущевском районе.