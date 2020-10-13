Достучаться до сердец: как сделать рекламу приятной и полезной

Рекламные баннеры помогут скоротать время нахождения в лифте.

Какие чувства вы испытываете, заходя в лифт? Некоторые люди ощущают себя не в своей тарелке в замкнутом пространстве. Другие же спокойно относятся к ограниченному горизонту, но все подсознательно сходятся в одном – лифт – не лучшее место для социального общения. Пассажиры невольно вторгаются в личное пространство друг друга, вызывая чувство неловкости, когда не хочется разговаривать, даже если вы вошли в подъемник со спутником. Поэтому обычная реакция для большинства людей в таких ситуациях – прекратить разговоры и сфокусировать взгляд на каком-либо предмете, способном завладеть вниманием. Чаще всего в лифтах не ловит мобильная сеть, поэтому в этом плане телефон плохой помощник. Поэтому в качестве альтернативы человек автоматически выбирает либо собственные ноги, либо нечто более интересное – информационные таблички и надписи. И это именно та ситуация, когда реклама на стенах станет источником положительных эмоций и точно будет замечена. Рекламные баннеры украсят скучные стены, сделают их более яркими и даже придадут уюта пространству. По исследованиям маркетологов, информация, размещенная на стенах лифта, в среднем эффективнее рекламных роликов на телевидении в три – четыре раза. Словом, все написанное в лифте, попадает потребителю прямо в сердце и надолго там остается, поскольку по статистике за день человек пользуется подъемником четыре раза.

Что говорят ученые

В обычном многоэтажном доме за день лифт перевозит около 500 человек. Это ежедневный трафик пассажиров, который не станет меньше ни при каких условиях. Даже во время карантина люди ходили по магазинам, посещали аптеки, выгуливали домашних животных. За три месяца только в одном доме число просмотров рекламы в лифтах достигнет 70 тысяч. Это уникальная практика, когда реклама непрерывно действует на потенциального клиента столь долгое время. Поэтому не вызывает удивления, что реклама в лифте может стать определяющим фактором в выборе товара или услуги клиентом.

Портал лифтовиков России приводит интересное исследование экспертов маркетинга из компании Райерсон, института в Торонто и ванкуверского колледжа. Согласно данным, благодаря рекламе в лифте узнаваемость бренда превысила 90%. Большинство пассажиров единодушно признались, что им было интересно читать объявления в лифте и что именно эта информация помогла скоротать время. Кстати, настенную информацию читают не только жильцы данного дома – в среднем каждая квартира принимает двух гостей еженедельно. А значит, число потенциальных клиентов постоянно увеличивается.

Краснодарский опыт

Южная столица тоже не отстает от мировых трендов. Так, в элитных домах Краснодара уже давно используют рекламные баннеры в лифтах. Размещением их вот уже 7 лет занимается ООО «КОЛИБРИ РА». Чаще всего, информационные стенды украшают лифты жилых комплексов комфорт-класса и выше. Рекламная компания печатает модули единым плакатом, а значит, ни один рекламный модуль не потеряется. Сегодня в нашем городе уже более 1750 стендов по Краснодару, а значит, жильцы 95000 квартир являются потенциальными клиентами авторов объявлений.

Кроме того, настенные баннеры, в отличие от бумажных объявлений, уменьшают риск распространения инфекции. Лифты, как и лестничные клетки, сотрудники управляющих компаний обрабатывают дезинфицирующим средством, а доски с бумажными объявлениями никто не обеззараживает.

Подробнее о размещении рекламных плакатов в лифтах новостроек можно узнать по телефону 8 (861) 242-42-91 или 8(938)48-54-649, WhatsApp 8(938) 485 46 49, а также по электронной почте kolibri318@mail.ru.

Кстати, сейчас в компании действует акция – за два месяца размещения информационного стенда, третий – в подарок! Сделайте вашу рекламу максимально эффективной и привлекательной.