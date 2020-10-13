На Кубани сотрудник МЧС спас женщину на пожаре

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае сотрудник МЧС спас женщину на пожаре. Это произошло в станице Каневской. На улице Некрасова загорелся дом.

- В этот момент мы с мужем находились в доме в разных комнатах и не заметили сразу, что начался пожар. Когда увидели пламя, муж успел выпрыгнуть в окно в другой комнате, а я растерялась, искала выход и потеряла сознание, - рассказывает хозяйка дома Надежда Романова.

Мужчина не смог отыскать супругу из-за огня и сильного дыма.

Огнеборцы установили, что горят стены, потолок и крыша дома. Огнем охвачено 15 квадратных метров жилых помещений.

Не теряя ни секунды в дом направили звено газодымозащитников в составе трех человек - начальника караула Александра Чумакова, командира отделения Владимира Кеймадинова и пожарного Игоря Криворотько. Они, рискуя жизнью, нашли в одной из комнат на полу женщину без сознания. Игорь Криворотько вынес пострадавшую на улицу и поспешил оказать ей первую доврачебную помощь.

- Со слов соседей я потом узнала, что как только пожарные приехали, они сразу вошли в дом и вынесли меня из него в бессознательном состоянии и без дыхания на улицу, - вспоминает Надежда. - Пожарный Игорь Криворотько спас меня.

В это же время остальные сотрудники МЧС делали все возможное, чтобы потушить пожар как можно быстрее.

Надежда Романова написала начальнику Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина благодарственное письмо. В нем она выражает признательность пожарному Игорю Криворотько за свое спасение.

- Только благодаря решительным действиям вашего работника, я осталась жива. Хочу выразить огромную благодарность работникам пожарной 106 ПСЧ и лично своему спасителю Криворотько Игорю, - говорится в письме.

Пожарный приезжал потом проведать женщину и узнать, как она себя чувствует.

- Он в свой приезд сказал спасенной со слезами на глазах: «Я так счастлив, что Вы живы», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочинский полицейский спас жизнь беременной женщине и ее малышу. Сейчас в МВД устанавливают личность сотрудника, который помог.