«Пока мать ушла у магазин»: На Кубани при пожаре погибла маленькая девочка

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В Красноармейском районе произошел пожар в частном доме, во время которого погибла маленькая девочка.

В 15:07 диспетчеру "01" Красноармейского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в станице Ивановской. Здесь на улице Шевченко загорелся частный дом. Пожарные прибыли на место ЧП в 15:25.

- Был подан 1 ствол высокого давления (СВД) и 1 ствол "Б". В 15:35 огонь удалось локализовать на площади 30 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - На месте было задействовано от РСЧС: 13 человек, 4 единицы техники, от МЧС: 4 человека, 1 единица техники.

В 15:44 пожар был ликвидирован. В огне погибла маленькая девочка.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, проводится доследственная проверка.

В доме, где произошёл пожар жила семья: родители с тремя детьми от 2,5 до 5 лет. В момент трагедии 38-летней хозяйки дома не было: она ушла в магазин. Огонь первым увидел сосед.

Мужчина сумел вывести из огня двоих малолетних, но вернуться за третьей девочкой не успел. Тело 2,5-летней малышки пожарные обнаружили в одной из комнат.

- В настоящее время на месте продолжает работать следователь, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Кроме того, следственными органами будет дана оценка действиям родителей погибшего ребенка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре при пожаре в многоэтажке погиб мужчина. После тушение огня его тело нашли в квартире.