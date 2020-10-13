В Сочи живодер проломил голову котенку молотком

Сам живодер не скрывает, что расправился с котенком намеренно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этот жуткий случай произошел на территории пункта приема металлолома в Хостинском районе Сочи. Его хозяин - Алексей К. Не так давно он заметил, как около работы приблудился бездомный котенок. Кроха был совсем маленький, похоже, потерял маму. Мужчина стал подкармливать его, быстро привязался к малышу, которому нужна была ласка.

В один из дней на работе Алексей услышал глухой удар, после чего раздался жалобный писк. Сочинец выбежал на улицу, подумав, что котенок попал в западню и ему требуется помощь. В этот момент он увидел своего бывшего 52-летнего коллегу, который, держа в руках молоток, устраивал казнь котенку.

- Он специально дважды ударил малыша по голове, - рассказывал потом полицейским Алексей, который решил заявить на живодера. – Я не хочу, чтобы жестокость сошла ему с рук!

Полиция начала проверку. Согласно заключению протокола вскрытия, «котенок умер от асфиксии, которая стала следствием закрытой черепно-мозговой травмы».

- Умышленные действия 52-летнего мужчины повлекли гибель животного, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сам живодер не скрывает, что расправился с котенком намеренно.

- Известно, что 52-летний мужчина – бывший работник пункта приема металлолома. А убил котенка он из-за того, что конфликтовал со своим прежним работодателем, – добавляет источник в правоохранительных органах.

На живодера изначально составили административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Его поместили в комнату для содержания задержанных лиц в отделе полиции. Сейчас правоохранители проводят дополнительные разбирательства – они хотят отсмотреть записи с камер наблюдения и получить заключения нескольких экспертов. Не исключено, что на мужчину могут завести уголовное дело по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным», по которой ему может грозить штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или реальное тюремное заключение на срок до трех лет.