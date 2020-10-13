«Безобидный» паучок: Восьминогие страшилища сеют панику в Сочи

Фото: t.me/sochinow

В Сочи пауки-волки продолжают пугать жителей своим ужасающим видом. Животные не кусаются, но представляют опасность своей психологической атакой в лучших традициях хоррора наяву.

Все началось с того, что в группе «Сейчас в Сочи» на Facebook одна из местных жительниц разместила фото членистоногих, которые заползли к ней на окно. Оказалось, что это пауки-волки, брюшко которых величиной с небольшое куриное яйцо, а ноги достигают в длину до семи сантиметров. Именно среди этого семейства выделяется род тарантул, поэтом восьминого волка ученые окрестили псевдотарантулом.

Но буквально за несколько дней ситуация усугубилась, и снимки жутких пауков наводнили местные паблики. Пользователи делятся историями, леденящими душу.

- Я зашел поздним вечером принять душ, а в раковине сидит восьминогое страшилище… Муж еле валерьянкой меня отпоил, всю ночь колотило и кошмары снились, - делится жительница Кудепсты.

Другая пожилая женщина нашла восьминого в детской коляске внука, которая стояла в подъезде.

- Такой страшный, как оживший коронавирус, и убежал так бысто-быстро, но страх остался – теперь мне везде мерещатся эти пушистые, восьминогие, - призналась пенсионерка.

Но самая жуткая история произошла с жительницей поселка Лоо Лазаревского района. Кнарик Такмазян живет в одном из частных домов. Пару дней назад она решила разобрать чердак, отодвинула старый хлам, а там – о, ужас - десяток паукообразных.

- Они моментом разбежались по всему дому. Что делать? Пришлось санитарную службу срочно вызывать. Я ждала их на улице – в дом зайти боялась, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Кнарик Такмазян.

Сочинцы предположили, что пауки такого большого размера ядовиты. Но местные энтомологи объяснили, что членистоногие не опасны.

- Появление в Сочи большого числа пауков связано с осенней миграцией, световой день сокращается, и они в поисках более подходящего места перебираются в жилище человека, - сообщили в Русском географическом обществе.

Специалисты напомнили, что в нашем регионе ядовитый паук один - это южно-русский тарантул.

- Пауки-волки не опасны для человека. Людям не стоит паниковать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кавказского заповедника. - Но необходимо соблюдать дистанцию, чтобы, с одной стороны, не беспокоить животных, а с другой – избавить самих себя от неприятных ощущений.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи началось нашествие пауков-волков. Жители бьют тревогу и предупреждают о возможной опасности.