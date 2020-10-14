Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 октября 2020: главное - качественная дезинфекция мест общего пользования

Фото: пресс-служба мэрии Сочи.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 14 октября 2020 года. За прошедшие сутки продолжает прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших: выявлено 98 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 15285 человек, среди которых 1311 - дети

По данным регионального оперативного штаба показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 269,3.

В связи с этим одной из важных задач на сегодняшний день для является качественная дезинфекция мест общего пользования, особенно в транспорте, в многоквартирных жилых домах. На это обратил внимание мэр Сочи не еженедельной планерке.

– Обработку необходимо проводить регулярно. О тех управляющих компаниях, которые не справляются с этой важной задачей, сочинцы могут сообщать на телефоны горячих линий, и мы будем решать этот вопрос для того, чтобы все жители курорта могли быть спокойны за санитарное состояние в своих домах, - сказал Алексей Копайгородский.

По его словам, на сегодняшний день в Сочи нет очагов заболеваний.

- Но, чтобы они и не появились впоследствии, мы должны выполнять все рекомендации Роспотребнадзора, – подчеркнул мэр.

В рамках режима повышенной готовности контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований ведется во всех отраслях, в том числе в общественном транспорте, санаторно-курортных и торговых объектах. Алексей Копайгородский обратил внимание на подготовку к проведению зимнего курортного сезона и приобретение средств индивидуальной защиты в необходимом объеме.

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