Вениамин Кондратьев: Мы не хотим вводить карантин, но проявите сознательность

Вениамин Кондратьев попросил жителей надеть маски

Глава Кубани обратился к жителям региона через свою страницу в соцсетях. Вениамин Кондратьев попросил всех соблюдать меры предосторожности, социальную дистанцию, а главное - носить маски в общественных местах и чаще мыть руки.

- Я знаю, что самый актуальный вопрос для жителей края - это введут ли снова ограничительные меры в регионе, - написал он. - Но нам бы этого очень не хотелось. Это губительно для экономики Краснодарского края и тяжело для его жителей.

Но губернатор дал понять, что если к требованиям санитарных врачей окружающие будут относиться столь же равнодушно, то закручивать гайки вновь придется.

- Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса - перевели десятки больниц в статус резервных ковидных госпиталей, наращиваем количество тестов. Контролируем соблюдение санитарных норм в общественных местах, кафе и ресторанах, - говорится в сообщении на странице главы региона.

Вениамин Кондратьев попросил каждого ответственно относиться к ситуации, перестать игнорировать советы специалистов и медиков.

- Берегите себя и своих близких! - завершил губернатор Краснодарского края.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе действует до 16 октября. Но уже сейчас понятно, что он будет продлен.