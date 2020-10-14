Светящиеся деревья, шахматные столы и «зеленые» лежаки: как в Краснодаре реконструировали Дмитриевский сквер

Как преобразился Дмитриевский сквер - на фото (слева) до и после. Фото: instagram.com/smenila_imya

Вдоль улицы Карасунской Набережной от улицы Садовой до стадиона «Кубань» появилась огромная территория для отдыха. Зону, которая раньше была в запущенном состоянии, обновили.

Во время дождя на дорожках не будет грязи. Фото: instagram.com/smenila_imya

В итоге участок площадью два гектара на берегу Покровского озера преобразился до неузнаваемости. Как в Краснодаре реконструировали Дмитриевский сквер.

Также появились стильные деревянные навесы. Фото: instagram.com/smenila_imya

Итак, что же здесь появилось. Оборудованная детская площадка, скейт-парк, шахматные столы, где можно пораскинуть мозгами.

Появились даже шахматные столы. Фото: instagram.com/smenila_imya

А еще здесь есть дизайнерские лавочки и стеллы, подмостки для кормления уток, необычные зеленые лежаки и сверкающие деревья.

Для краснодарцев поставили вот такие зеленые лежаки, где можно отдохнуть. Фото: instagram.com/smenila_imya

Словом, набережная возле Покровского озера очень похорошела!

Гулять по обновленному скверу хочется каждый день. Фото: instagram.com/smenila_imya

- Река Карасун была местом притяжения с первых лет жизни нашего города. На ее берегу строили хаты, пасли коров, ловили рыбу и раков. С превращением Екатеринодара в гражданскии город Карасун становится местом отдыха горожан, - рассказывает главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. - И даже после того, как Карасун сначала перегородили дамбами, а потом засыпали, оставшиеся 15 прудов не утратили своеи притягательности.

Для ребятни поставили детскую площадку. Фото: instagram.com/smenila_imya

По ее словам, о создании благоустроенной прогулочной зоны вдоль зеленых берегов думало не одно поколение краснодарских архитекторов. Идея реконструкции Карасунских озер многократно обсуждалась общественностью. А в 2019 году жители города выбрали территорию сквера «Дмитриевский» в качестве зоны, которую нужно обновить.

Новый сквер пришелся по душе горожанам. Фото: instagram.com/smenila_imya

- Это был очень сложный проект для всех. Не все получилось так, как задумывалось. Было трудно. Трудно и сейчас, - признается Наталья Машталир. - Почему никого не зову прогуляться: сквер еще не закончен, электрика не подключена. Сама очень хочу посмотреть на Дмитриевскии вечером!