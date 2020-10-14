В соседних с Краснодарским краем регионах ужесточают коронавирусные ограничения

В Краснодарском крае о введении карантина речи пока не идет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидситуация в связи с коронавирусом во многих регионах страны стала напряженной. Кривая заболеваемости медленно, но верно идет вверх, что волнует санитарных врачей и властей. Из-за угрозы распространения инфекции в соседних от Кубани регионах ужесточают коронавирусные ограничения. Не так давно на Ставрополье установили карантинные посты. Все, кто приезжает в регион со стороны Кубани, будут получат уведомления о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции. Двухнедельный карантин не нужно будет соблюдать тем, кто едет в регион на работу в организациях АПК, водителей большегрузов и автобусов, приехал в служебную командировку или по санаторной путевке или проезжают транзитом.

Кроме того, вступили в силу новые ограничения в Ростовской области. С 14 октября запрещаются спортивные соревнования городского и районного значений. Приостановлено проведение любых массовых мероприятий, также дискотек и работа ночных клубов. В барах и ресторанах теперь запрещено курить кальяны, а сами предприятия общепита должны будут закрываться не позже 22:00. Временно приостанавливают работу предприятия общепита, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

Запреты введут и в Абхазии. С 15 октября по 24 ноября в республике запрещены все массовые мероприятия, а также работа всех учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов). Закрываются все детские, дошкольные, общеобразовательные учреждения и СПА-салоны, сауны, массажные салоны. Все работники государственных и муниципальных организаций старше 60 лет и те, у кого дети дошкольного и школьного возраста, должны быть освобождены от выполнения трудовых обязанностей.

Тем временем в Краснодарском крае о введении карантина речи не идет.

- Как и говорил раньше, мы не хотим вводить карантин, потому что понимаем, насколько сильно это может ударить по экономике и жизни простых людей, - сказал Вениамин Кондратьев.

Вместе с тем глава Кубани считает - пока люди сами не начнут ответственно относиться к своему здоровью, все рейды и штрафы не помогут преодолеть болезнь.

- Убедительно прошу каждого ответственно относиться к ситуации, перестать игнорировать советы специалистов и медиков, - обратился губернатор к жителям края.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе действует до 16 октября. О том, будет ли он продлен, станет известно в ближайшее время.