Шоумен Леня Махно о ДТП, в которое попал: Серьезных травм никто из нашей семьи не получил!

Артист рассказал подробности аварии. Фото: instagram.com/lmaxno

37-летний участник шоу «Убойная Лига» Леонид Моложанов, более известный под псевдонимом Леня Махно, вместе с семьей попал в ДТП. СМИ сообщали, что супруга артиста, с которой он вместе 16 лет, и дети получили серьезные травмы, их госпитализировали. «Комсомольская правда» - Кубань» дозвонилась до известного комика, чтобы узнать из первых уст, что произошло на самом деле.

- У нас все хорошо! – сразу же поспешил заверить «Комсомольскую правду» - Кубань» шоумен, как только услышал вопрос. – Вопреки всему написанному в интернете (уж не знаю, откуда это взяли журналисты), никто из моей семьи не пострадал. Да, есть у жены и у сына небольшие ушибы, но ничего страшного. Да, действительно, после аварии мы съездили в больницу, прошли обследование – врачи заверили, что беспокойств нет. Нам выдали справки, и мы поехали домой.

Никто из членов семьи артиста серьезно не пострадал. Фото: instagram.com/lmaxno

Артист также рассказал подробности аварии, виновницей которой стала 48-летняя водитель Peugeot из станицы Холмской. Именно она, по данным автоинспекторов, не уступила дорогу Mercedes, в котором ехала семья Махно.

- Мы двигались по Гимназической, это главная улица. С Янковского под знак «Уступи дорогу» вылетела женщина. Моя жена, которая находилась в этот момент за рулем, просто не успела среагировать и затормозить, - рассказал «КП» - Кубань» Леня Махно. - Но сразу же после аварии водитель Peugeot вышла и сказала, что виновата она, извинилась, поскольку не заметила знак из-за деревьев. Более того, женщина даже на следующий день позвонила нам, чтобы поинтересоваться нашим самочувствием.

По словам комика, машина подлежит ремонту. Перед тем, как отвезти авто на СТО, Леонид хочет дождаться необходимых документов из ГАИ. Автоинспекторы по факту ДТП проводят проверку.