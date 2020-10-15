После гибели краснокнижной рыбы на Кубани возбудили уголовное дело

Расследование по ситуации со сливами в реку продолжается

Жители Крымского района весной были шокированы происходящим в реке Адагум. Поверхность воды затянула мутная пленка серого и темно-синего цветов. А рыба стала всплывать кверху брюхом. Среди мертвечины рыбаки встречали и особи, занесенные в Красную книгу.

- Из той сточной трубы постоянно сливают какие-то химические вещества. Нужно выяснять, что это такое, - показывали пальцем на предполагаемое место загрязнения очевидцы.

Река побелела от токсичных стоков. Фото: ewnc.org

После шумихи и шквала возмущений (подобная ситуация повторяется не первый год) специалисты отдела экологической безопасности зачерпнули из реки пробы для экспертизы. В стороне не осталась и прокуратура, она взяла на контроль ситуацию с массовым мором рыбы. Результаты исследования подтвердили догадки раздосадованных гибелью краснокнижных особей станичников - показатели химических веществ в воде зашкаливали.

- Специалисты выяснили, что из сбросного трубопровода, который находится в правобережной стенке берегоукрепительного сооружения реки Адагум, несанкционированно сливаются сточные воды. Выбросы превышают допустимые показатели хлорсодержащих реагентов. Это загрязнение поверхностных вод и оказало негативное воздействие на водные биологические ресурсы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

От реки исходит неприятный зловонный запах. Фото: призыв24.рф

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, в том числе, специалисты пытаются найти источник сливов. В местной администрации отметили, что сложность установления заключается в том, что к этой ливневке подключено много абонентов, а точной схемы коммуникаций нет, она существует еще с середины прошлого века.