Сустав по осени осмотрят

Фото: «МРТ Эксперт» Сочи.

Почему осенью усиливаются боли в суставах? Об этом рассказал главный врач «МРТ Эксперт» Сочи Артем Анатольевич Черемин.

- Артем Анатольевич, правда ли, что осенью людей чаще беспокоят боли в суставах?

- В некоторых случаях да. Нужно понимать, что причин у таких болей множество – столько же, сколько и болезней. У каждого заболевания свои особенности, в том числе сезонность. Если речь идёт о ревматоидном артрите, можно вспомнить крупное исследование, проводившееся в 2019 году. Участие в нём приняли 10000 человек. В результате стало достоверно известно, что активность ревматоидного артрита максимальна в весенние месяцы, чуть менее выражена зимой.

Классический артроз – мультифакторное заболевание. Одна из причин усиления болей – сезонный перепад температур, а он характерен для осеннего периода. Другая – изменение атмосферного давления – тоже способствует осенним обострениям. Многое зависит от региона: где-то подобные перепады выражены сильнее, где-то слабее. Играет роль и разница между температурой в помещении и на улице: суставы вынуждены адаптироваться к изменениям уже из-за того, что человек выходит на холод, а потом возвращается домой.

Существует несколько теорий, объясняющих сезонность обострения хронической боли. Согласно одной из них, обострение может быть связано с количеством жидкости, выстилающей суставные поверхности. Она не успевает своевременно подстроиться под изменения давления и температуры. Другой фактор – изменение кровотока, наполнения сосудов на периферии при перепаде температур. Давление локально выше там, где кровоток усилен. А там, где оно поднимается, выше и болевая импульсация.

Для осени характерна высокая влажность. Это тоже влияет на самочувствие. Давно болеющие люди могут отмечать, что их суставы «чувствуют» дождь. Виноват не сам дождь, а изменение давления: при низком атмосферном давлении усиливается давление тканей на нервы, болевой порог уменьшается, то есть болевые рецепторы становятся более чувствительными.

Помимо перепадов температур существуют дополнительные отягощающие факторы, такие как курение, лишний вес, тяжелые условия труда. Есть также и наследственные особенности. Фактор, воздействующий на сустав, может проявиться, а может и нет. К примеру, избыточный вес влияет на развитие остеоартроза коленного сустава, но не влияет на тазобедренный сустав.

- Может ли человек сам, не обращаясь к врачу, устранить или смягчить воздействие этих факторов?

- Смягчить в определённой степени можно. Для этого достаточно здравого смысла. Думаю, почти все в детстве слышали от родителей: «одевайся теплее, возьми перчатки». Тёплая одежда помогает избежать слишком резкого перепада температур при выходе из дома.

Ещё одна прописная истина: умеренная физическая активность помогает справиться с болью и скованностью. Нужно двигаться, чтобы активизировать кровоток. Тогда обновление тканей происходит нормально. Нервная система при этом получает сигнал, что сустав используется.

Истина менее очевидная: важно избавляться от стресса. Он усиливает болевые ощущения. Как именно избавляться, остаётся на усмотрение человека. Главное, выбрать способ, который сам по себе не спровоцирует усиление болей. Такие кратковременные утешения, как курение, переедание, алкоголь, в долгосрочной перспективе ведут к повышению нагрузки на сустав, мешают его восстановлению. А вот прогулки, общение с близкими окажут положительное влияние.

Совсем радикальный способ устранить сезонные факторы – на пару самых холодных месяцев улететь в страну с умеренно тёплым климатом, без частых перепадов влажности и температур.

Я говорю не о лечении, а только об устранении факторов, провоцирующих боль. Понять, чем болен человек и какое лечение необходимо, может только квалифицированный специалист. Он определит, какие факторы риска нужно исключить, что изменить, чтобы замедлить прогрессирование заболевания; решит, какой объём медицинской помощи требуется.

- Часто ли для диагностики суставных заболеваний врачи назначают МРТ?

- Я рад отметить, что осведомлённость о методе МРТ и его преимуществах растёт. Об этом свидетельствует ситуация с обращением в наши диагностические центры.

- Насколько информативна МРТ суставов?

- Мало какой болезни суставов удаётся скрыться от МРТ. Все проявления прекрасно поддаются визуализации. На одном исследовании можно обнаружить активное воспаление, оценить состояние и связок, и костных структур, и, главное, хрящевых пластинок (именно они – основной объект поражения при артрозе), определить причину болей, что даст лечащему врачу преимущество в выборе тактики лечения.

- От чего зависит эффективность лечения заболеваний суставов?

- В случае остеоартроза, как и многих других заболеваний, сопровождающихся хронической болью, лучшая стратегия – профилактика. Лечение нацелено уже на замедление прогрессирования, уменьшение основных клинических проявлений. В некоторых случаях прибегают и к хирургическому вмешательству. Эффективность настолько же зависит от приверженности человека правильно подобранному лечению, насколько от надлежащей профилактики обострений, о которой говорилось выше.

Справка

Черемин Артем Анатольевич.

Черемин Артем Анатольевич.

Окончил ПГМА им. академика Е.А. Вагнера по специальности «Лечебное дело» в 2013 году.

В 2014 году окончил интернатуру в СЗГМУ им. И.И. Мечникова по специальности «Рентгенология». Главный врач «МРТ Эксперт» Сочи.

Сайт диагностического центра: https://www.mrtexpert.ru/sch

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