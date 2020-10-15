Штраф за нарушение "коронавирусного режима" в Краснодаре: за что можно получить

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Число заболевших продолжает расти, а большинство краснодарцев к элементарным мерам предосторожности относятся равнодушно. Чиновники убеждаются в этом во время рейдов, которые стали устраивать в общественном транспорте.

- Проверки сотрудники городского департамента транспорта и дорожного хозяйства проводят с 1 июля. Контроль провели в более 3 300 автобусах, троллейбусах и трамваях, - говорят в администрации Краснодара. - Накануне проверили троллейбусы № 12, 13, 14 и 15, а также автобусы № 3, 5, 21, 26, 29, 34, 36, 77, 1, 11, 46, 52, 90, 182а, 186б.

Но это не значит, что больше ревизоры в этих маршрутах не появятся. Охоту на «гололицых» устраивают трижды в день, по всей видимости, чтобы приучить горожан надевать маски как только зашел в транспорт. Штраф-то никто не отменял - его по-прежнему можно схлопотать, если нарушение зафиксируют.

Ревизоры заходят в транспорт и сразу же бросают взгляд на пассажиров. Тех, кто решил показать свое лицо, рекомендуют надеть повязку.

- Мероприятия носят профилактический характер - пассажиров, водителей и кондукторов информируют о необходимости надевать маски. Можно использовать свою повязку. Если же нет, то попросить у кондуктора или водителя, - уточняют в мэрии.

Тем не менее не всегда сам шофер соблюдает требование санитарных врачей. За 4 месяца на водителей, которые были без масок, составили 11 протоколов по ст. 20.60.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По закону нарушителям грозит предупреждение или же штраф - от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Если же нарушителем будет должностное лицо, тогда суммы выше - от 10 до 50 тысяч рублей, предпринимателям придется раскошелиться - от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Тут уж на усмотрение суда.