Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Режим повышенной готовности на Кубани снова продлен. Ограничительные меры, которые вводились из-за коронавируса, продолжат действовать до 31 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Несмотря на то, что эпидситуация в регионе стабильна, на Кубани пока не рискуют отменять все ограничительные меры. Во-первых, в крае продолжается курортный сезон до октября, во-вторых, на подходе осенняя волна гриппа и простудных заболеваний, потому не время расслабляться.

Данный документ – реакция власти на эпидемиологическую обстановку. Чтобы не допустить ухудшение ситуации по заболеваемости коронавирусом, было принято решение не ослаблять существующие ограничения.

- Опасная инфекция выявлена у 15495 жителей Краснодарского края, в том числе – у 1337 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 273,0, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона. – За время пандемии 11009 пациентов выздоровели, 336 - умерли.

Напомним, что режим повышенной готовности подразумевает действие масочного режима в многолюдных местах и соблюдение социальной дистанции. Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим на Кубани. Это значит, что теперь защищать органы дыхание необходимо не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.

По-прежнему под запретом остаются деловые мероприятия, в которых участвуют более 100 человек. Не разрешается на территории региона проводить развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия.

Под особым вниманием группа риска: люди старше 65 лет, хронические больные с патологией органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, диабетом и другими хроническими недугами. Им предписано соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что на курортах Кубани продолжается бархатный сезон. Для властей региона очень важно, чтобы отдых для туристов на Черном море был комфортным и безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной сферы.

Ну, а решение о том, вернется ли карантин в Краснодарский край, принимают краевые власти.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что губернатор Краснодарского края напомнил жителям о необходимости соблюдать масочный режим.

Постановление главы региона

Постановление главы региона