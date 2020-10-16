Маски в качестве отмазки: как жители Краснодарского края соблюдают режим

Фото: krd.ru

Рост коронавирусной статистики не дает региону выйти из режима повышенной готовности. Надежды на то, что вот-вот наметится спад, не оправдались. Краснодарский край – в тревожной зоне по распространению COVID-19. За сутки - еще 106 положительных тестов. Но наших земляков это, похоже, не пугает. Маски смело игнорирует едва ли не половина населения Краснодара! Подтверждение тому – собственный рейд корреспондента «КП».

Первая точка – продуктовый магазин у дома. Объявления с просьбой носить маски расклеены повсюду. У входа для посетителей сделали «коронавирусный уголок» с одноразовыми стороной.

Продавцы работают в масках и перчатках. Как только видят очередного покупателям с закрытым лицом – одобрительно кивают. По всей видимости, таких немного.

"Коронавирусный уголок" в магазинах зачастую остается без внимания. Фото: Евгения ХИЛЬКО

У холодильника с молочкой стоит мужчина в вытянутых серых трениках. В поисках свежей бутылки кефира покупатель время от времени шмыгает носом.

- Приболели? – интересуюсь я на расстоянии.

- Да, похоже, - отвечает в ответ, втягивая в себя все содержимое носа.

- А где же маска ваша? – продолжаю любопытствовать.

- Так я ж на 5 минут выбежал в магазин, - сурово посмотрев на меня, ответил сосед по дому.

Таких, как он, в магазине – каждый второй.

Самый опасный участок - полка с овощами. То, что люди стоят без масок, - полбеды. А вот то, что товар перебирают руками, не используя для этого пакет, - угнетает еще больше.

В какой-то момент ловлю себя на мысли, что пытаюсь найти в торговой точке хоть кого-то в маске. Ощущение, будто про угрозы коронавируса знаю я и продавцы, от всех остальных – информацию скрыли.

Вся семья соблюдает меры предосторожности. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Масочных собратьев встречаю лишь у кассы – это семья с ребенком. У всех на лице – самодельные маски. Мальчик лет десяти стоит в стороне, пока отец в одноразовых перчатках укладывает продукты в пакет. Женщина тем временем достает банковскую карту и оплачивает покупки, не касаясь терминала. Уже на выходе за считанные секунды семья аккуратно сняла перчатки и вылила на руки санитайзер – этот ритуал, кажется, уже вошел у них в привычку.

Двигаюсь дальше – на остановку. Общественный транспорт – еще одно место, где подцепить вирус можно в два счета. Запрыгиваю в маршрутку. Разумеется, в маске. Бросаю взгляд на седовласого водителя в голубой рубашке – маска есть. А вот мои попутчики, похоже, о «короне» и не слышали: из человек 30 в масках были только я и пара человек. Еще у двух - средство защиты висело где-то в районе подбородка. Хотя на двери микроавтобуса исправно висела бумажка, призывающая соблюдать санитарные меры.

- Уважаемые пассажиры, на линии работает контроль. Наденьте маски пожалуйста! – с акцентом обратился шофер, но никакой реакции не последовало.

Тогда водитель еще раз вежливо попросил.

- У кого нет маски, подходите – выдам! – сказал водитель и снова в ответ тишина.

Такое поведение, похоже, обидело мужчину.

Автобус - битком, но маски лишь у нескольких пассажиров. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Вот упертые вы все-таки! Сложно маску нацепить на нос? – негодовал маршруточник.

- Да я с утра до вечера работаю с детьми, потенциальными переносчиками и ничего, жива! – возмущенно ответила одна из пассажирок, выходя из транспорта.

- Ну ждем, когда закроют опять! – пробурчал водитель. - Понравилось вам, видимо, под замком сидеть!