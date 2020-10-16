«Комсомолка» дарит путевку в санаторий Горячего Ключа

На газету подпишись, в санаторий заселись. Фото: санаторий "Русь"

На 8 дней в санаторий бесплатно! И это – реальность! «Комсомольская правда» и санаторий «Русь» объявляют акцию - подпишитесь на «Комсомолку» до 20 декабря 2020 года и станьте участником розыгрыша путевки в здравницу в Горячем Ключе.

Путевка на двоих в «санаторий «Русь» на 8 дней/7 ночей с оплаченным проживанием, питанием и лечением в 2-местном номере в феврале 2021 года.

Для участия в акции необходимо:

1. Оформите подписку на газету «Комсомольская правда» на 6 месяцев первого полугодия 2021 г. до 20.12.2020 года.

2. Прислать копию абонемента до 13 января 2021 г. по адресу: 350000, Краснодар, ул. Октябрьская, 72, отдел распространения газеты «Комсомольская правда», указав в письме Ф.И.О., почтовый адрес и телефон участника.

3. Вы - участник акции! Подробности на сайте www. kp.ru или по телефону 8(861) 992-7-992 доб. 108

Сроки проведения акции с 01.09.2020 по 15.01.2021.

Цены на подписку на "КП"

Подробнее об условиях акции, организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроках и месте их получения читайте на сайте www.kp.ru и в еженедельном выпуске «Комсомольской правды»

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