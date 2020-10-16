«Стыд» едва прикрыт: девушка, устроившая голую фотосессию в Краснодаре, надела маски на интимные места

Девица продолжает устраивать эпатажные выходки

Порноактриса, называющая себя просто Ева Мария, отсидела трое суток за то, что отправилась голышом фотографироваться на стадион "Краснодар". Но желание прославиться это у нее не отбило. Благополучно вернувшись к своей незамысловатой профессии, она записала песню, теперь принялась за стихи.

Маски - что-то вроде бикини

К слову, на видео, уже опубликованном в интернете, Ева оголилась лишь в самом финале. Очевидно, трехдневное воспитание тюремной камерой даром не прошло. Вот и сейчас она не стала рисковать, хотя медицинские маски сложно назвать предметом одежды.

Она уже отсидела трое суток за ню

- Я масочный режим соблюдаю, - написала порноактриса под целой серией фотографией, где на ней только средства защиты. Радует в этой ситуации только то, что очевидно, дефицита масок в нашем регионе нет.

Но жажда славы не покинула смелую горожанку

Эпатажная дива развлекается, как может. Она призывает заниматься любовью, а не войной. Теперь хулиганка отправилась покорять Олимп кинематографа для взрослых в столицу.

А еще она любит петь. И не ровен тот час, когда на отечественной сцене загорится и ее звезда.

Встретить фото ее в одежде иногда можно

Благо, материала для портфолио хулиганка собрала предостаточно.

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