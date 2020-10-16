«Это футбольное преступление»: игрок «Рубина» Шатов резко высказался по поводу своего перехода в «Сочи»

Олег Шатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

30-летний полузащитник казанского "Рубина" Олег Шатов напрочь отказался переезжать в Сочи. Талантливого игрока планировали зафрахтовать в зимнее трансферное окно из "Зенита", где он числится, в футбольный клуб "Сочи". Но игрок запросил такие условия у клуба, которые тот не смог обеспечить.

- Что мне там делать, когда в "Зените" у меня есть будущее. Я не могу променять это на три месяца в "Сочи". Это футбольное преступление, - сказал он в интервью Sport24.

Напомним, полузащитник питерского «Зенита» и игрок российской сборной по футболу Олег Шатов - уроженец Нижнего Тагила. В 2016 году он подарил родному городу футбольный стадион за 13 миллионов рублей.

Что касается ФК "Сочи", то репутации клуба был нанесен серьезный удар после того, как футболисты отказались от игры с заболевшим "ковидом" Ростовом. Вместо взрослых игроков против Кокорина и остальных тогда вышли 16-летние мальчишки. Они проиграли маститым "сочинцам" с разгромным счетом, но вписали себя в историю.

Кстати, "ссыльный" Александр Кокорин не задержался в "Сочи" надолго. Однако честно отыграл за пока еще непопулярный клуб несколько матчей.