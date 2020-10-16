Светлана Лобода дала закрытый концерт в Сочи

Фото: @lobodaofficial

В Сочи прошел закрытый концерт Светланы Лободы. Несмотря на то, что гостей было немного, событие это взорвало город. Сочинцы вопрошали - почему было так много охраны, и для кого пела звезда?

У ресторана на набережной, рядом с которым проходило выступление, выстроились десятки секьюрити. Прохожие даже шутили, что выступает не Лобода, а эстрадная звезда мировой величины.

Сама Светлана Лобода выложила у себя в сторис кадры с необыкновенно красивым октябрьским закатом, пальмами и парусами на волнах. Чувствуется, что она восхищается осенним летом на юге.

Сам же концерт проходил на Южном молу Сочинского морского порта. Это место в городе достаточно популярно: здесь устраивают масштабные праздники разного уровня: от городских торжеств до фестиваля болельщиков ЧМ мира по футболу. Певице, судя по сторис, выступление на берегу придало новые творческие эмоции. Она обратила внимание, что распевается под шум прибоя.

Несмотря на то, что концерт был закрытый, видео в сеть все же просочилось. На одном из роликов слышно, как охранники не разрешают снимать действо. Но профессиональные съемки выступления велись.

После того, как в сети появилось видео выступления Лободы, выяснилось, кто организовал концерт. Это - телекоммуникационная компания.

- В рамках проекта "Концерт для своих" в Сочи прошло закрытое выступление Светланы Лободы. На нем присутствовали только победители розыгрыша - наши абоненты, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в компании МегаФон. - Выступление прошло с соблюдением санитарных норм, включая социальную дистанцию и обязательный масочный режим. Съемки концерта были согласованы со всеми контролирующими структурами.

Напомним, что режим повышенной готовности на Кубани снова продлен. Ограничительные меры, которые вводились из-за коронавируса, продолжат действовать до 31 октября. А, значит, не разрешается на территории региона проводить развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи на два месяца закрыли ресторан, в котором дал концерт Моргенштерн. На шумной вечеринке тогда собрались больше сотни людей. А во время пандемии таким количеством нельзя собираться. Зрители танцевали у сцены без масок, не соблюдая дистанцию. Во время концерта был грубо нарушен один из самых строгих запретов режима повышенной готовности в Краснодарском крае – проведение любых массовых мероприятий.