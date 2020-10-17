Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 октября 2020: школьникам могут продлить осенние каникулы

Эпидситуация настораживает медиков Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 17 октября 2020 года. Темп распространения заболевания увеличивается. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло более 15 тысяч человек, среди которых уже больше тысячи - дети.

В Краснодаре, который с начала пандемии признавался самым зараженным городом региона, с 16 октября вступили новые правила проезда в автобусах и троллейбусах. Теперь входить в транспорт можно только в среднюю дверь. По задумке городских властей так будет проще контролировать ношение защитных масок. Правда, одно из самых популярных средств передвижения по городским улицам - трамвай - остался вне новых правил.

Кроме ужесточения масочного режима в крае всерьез поговаривают, что могут продлить школьникам осенние каникулы. Они начнутся с 1 ноября. Но каждую неделю в кубанской столице увеличивается количество классов, которые уходят на дистанционное обучение. А с 16 октября краснодарская школа №60 полностью отправлена на карантин.

К слову, власти соседней Адыгеи уже объявили о таком решении.

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