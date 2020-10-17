«Всегда быть в маске»: оперштаб Кубани выпустил наглядное пособие по соблюдению режима

Фото администрации КК

Краевой оперативный штаб распространил в своих аккаунтах в соцсетях специальные карточки с пояснениями по поводу ужесточения так называемого «масочного режима» в регионе.

Фото краевого оперштаба

В этих карточках доступным языком и довольно подробно объяснено, почему необходимы маски, где и когда их нужно носить, а в каких случаях можно и обойтись без маски.

Фото краевого оперштаба

Создатели материала подчеркивают, что ношение масок обязательно в местах массового скопления людей, и в любых видах транспорта.

Фото краевого оперштаба

За отсутствие средств защиты предусмотрены предупреждения либо штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Фото краевого оперштаба

Исключений не так уж много- маски могут не носить дети до 6 лет и члены одной семьи, или проживающие в одном помещении люди, которые вместе вышли на прогулку.