Пробка на ровном месте: на трассе под Горячим Ключом автомобили выстроились в многокилометровую вереницу из-за странного решения

Пробка на ровном месте грозит сковать движение в разгар сезона. Фото: Яндрекс/карты по данным на 18 октября

Курортный сезон вот-вот канет в Лету, но дороги к морю в Краснодарском крае не пустеют. Каждый день по трассе М4 "Дон" мчат тысячи автомобилей.

- Зная, что в районе Джубги всегда скапливается адская пробка, мы заранее проверили по навигатору дорогу на предмет "красных" зон, - рассказывает "КП" - Кубань" Михаил, возмущенный водитель из Краснодара.

В субботу, 17 октября, он вместе с семьей сел в свой "хендай" и отправился греться последними лучами солнца у моря.

- Ничто не предвещало, но мы плотно встряли между Горячим Ключом и Пятигорским. Это кошмар! - продолжает Михаил.

Каково было удивление водителя и еще с сотню таких же бедолаг, когда на самой оживленной трассе страны и региона они увидели обыкновенную "зебру".

- Как будто кто-то действует в интересах владельцев придорожного кафе, которое здесь расположено, - продолжают негодовать водители. - Мы встали в пробку на ровном месте из-за вереницы пешеходов, которые не спеша переходят здесь дорогу.

Действительно, федеральная трасса разделяет автостоянку и огромный придорожный комплекс со столовыми, душевыми и комнатами отдыха. Удобно - все в одном месте для уставших в дороге автомобилистов. Но многочисленные посетители этой таверны, шастающие по трассе туда-сюда, сковывают движение даже не в самые пиковые часы. Страшно подумать, какие заторы из-за "зебры" на этом участке, ждут водителей в разгар лета.

В управлении ГИБДД по Краснодарскому краю "КП" - Кубань" отправили выяснять эту странность к владельцу дороги - госкомпанию "Автодор". Однако получить комментарий оперативно нам пока не удалось.

К слову, по законодательству, все федеральные трассы в России должны оборудоваться наземными пешеходными переходами. Отправлять людей по "зебре" на скоростной магистрали вне населенного пункта как минимум нерационально, если не сказать жестче.